美烏對抗軍演遭烏克蘭無人機重創　美軍裝甲旅前3日折損7成惹反思

【文/觀察者網 王世純】據「防務博客」網站10月20日報道，一支美國裝甲旅的指揮官及其麾下軍官撰文表示，在德國舉行的一場美國陸軍訓練演習中，美軍第一騎兵師第3裝甲旅「灰狼」部隊與扮演假想敵的烏克蘭無人機操作員進行對抗，烏克蘭的無人機飛手在最初三天內造成了第一騎兵師第三裝甲旅（3 ABCT）約70%的傷亡，引發美軍關注和反思。



第一騎兵師第三裝甲旅加強了第504空降步兵團第3營（3-504）的無人機飛手部隊，隨後又整合了一個實驗性無人機營，並在根據損失經驗整合了反無人機的技術和戰術手段以後，最終使該旅級戰鬥隊成功對一支裝備了持續無人機偵打一體能力的精銳假想敵部隊同時實施了兩次諸兵種聯合突破。在遭受慘重損失以後，該旅軍官呼籲美國陸軍就無人機時代的對抗進行改革。

美軍第一騎兵師第三裝甲旅（3 ABCT）。（美國陸軍官網）

這些數字來自美國陸軍專業期刊《軍事評論》上的一篇文章，作者是第1騎兵師第3裝甲旅戰鬥隊（綽號「灰狼」）指揮官米高爾齊格爾霍夫上校（Col. Michael Ziegelhofer）及其六名軍官。他們描述了2026年春季在巴伐利亞霍恩費爾斯訓練區舉行的「聯合決心26-07」演習。該旅在這場演習中與一支得到烏克蘭無人系統部隊第412團「復仇女神」分隊加強的假想敵部隊作戰。

敵方無人機要麼直接打擊「灰狼」部隊，要麼為實施打擊的炮兵偵察目標。在大約10天的輪換期內，假想敵部隊用無人機對第3裝甲旅進行了超過750次行動。到第三天結束時，無人機造成的傷亡比例已降至30%以下，但敵軍在此時也並未放鬆，而是改變了打擊模式。

其中很大一部分變化歸結為基本士兵技能。該旅的反無人機和電子戰系統可在最寬2公里（1.2英里）的防護「氣泡」內干擾無人機控制信號，但這些系統必須設在固定地點並逐段前推，導致部隊在移動中暴露。這些系統對數量較少的光纖無人機效果也較差，後者通過光纖纜線導引，無法被干擾。超過一半的編隊不得不依靠掩蔽、隱蔽、分散、更小的路線和快速戰鬥演練，在炮彈落地前撤離等手段避免傷亡。

烏軍士兵在給無人機裝載彈藥。（YouTube@Kyiv Post影片截圖）

作者估計，旅級反無人機作戰中約60%靠野戰技能和演練，而不是技術手段。他們表示，只有最初幾天慘重的模擬損失才迫使士兵運用他們已訓練過的內容。生存是有代價的：車組關閉「藍軍追蹤系統」、減少無線電使用，甚至斷開「星盾」衛星鏈路，以縮小電子特徵；由於敵方獵殺補給線，該旅的補給耗時是計劃的兩倍。

「灰狼」也有自己的無人機。在進攻階段，它調來第504傘兵步兵團第3營，隨後又調來一個實驗性無人機營，並從排到旅級使用了700多架無人機。通過中繼無人機延伸航程，該營幾乎所有飛行器都能飛25至40公里（16至25英里），足以覆蓋整個訓練區——一個約14乘27公里的區域。

這種充裕最初讓旅部應接不暇。為少量傳感器構建的偵察規劃工具失靈，作戰指揮中心難以吸收大量報告，而為每架無人機開放和關閉單個空域區塊的空域系統也無法跟上。參謀人員始終無法完整掌握空中有多少無人機。

該旅的適應方式是：

給無人機部隊明確優先事項，讓它們在指揮官意圖範圍內自行獵殺，而不是逐架指揮；將協調火力線前推到其機械化部隊連前方的淺近縱深區域，使無人機和炮兵無需額外許可即可打擊該線以外任何目標；將敵方無人機地面控制站列為重點目標；並保留部分無人機彈藥用於決定性時刻。大多數有人和無人飛行器按高度分隔，並為攻擊直升機和醫療後送航班保留狹窄走廊。



到輪換結束時，「灰狼」在相距約6公里（3.7英里）的茂密森林中同時實施了兩次突破。作者稱，敵方無法判斷哪次是主攻，未能阻止任何一次，並在投入前就損失了預備隊。

該旅一名連長在《任務與目的》上撰文描述了對抗經歷，他的連駛過通往訓練區的唯一大門時，「復仇女神」的無人機已經在頭頂嗡嗡作響。

艾倫沃森上尉（Allan Watson）寫道：

他們向我們展示了如何讓廉價無人機有效飛行極遠距離。他們用我們現在可用於自身部隊的戰術、技術和裝備，上演了一場傳感器到射手殺傷鏈管理和速度的大師課。

這些軍官建議，裝甲旅應將無人機編入多功能打擊部隊，每支部隊下轄三個排，分別負責至少40公里外的遠程監視、中型和重型轟炸無人機、以及搭配中繼的打擊無人機，並為每個營配屬較小的反裝甲打擊排。他們還呼籲旅內每架無人機共享一個共通作戰圖像，並以烏克蘭的「三角洲」戰場管理系統（Delta / 烏克蘭語：Дельта / 亦譯「德爾塔」）為模板；同時呼籲發展可在移動中使用的反無人機防禦，從每輛車的硬殺傷防護到旅級雷達和反無人機系統。

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