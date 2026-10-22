普京晤威特科夫：感謝特朗普對烏克蘭問題關注 願助解決伊朗危機
撰文：羅保熙
出版：更新：
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月21日向美國總統特朗普（Donald Trump）的特使威特科夫（Steve Witkoff）表示，莫斯科願意協助華府解決與伊朗有關的局勢。普京同時表達了恢復與美國進行經濟合作的意願。
俄媒報道，普京周三在聖彼得堡與威特科夫面晤，普京感謝特朗普對解決烏克蘭問題給予的關注，並詢問了此前挪威會談的成果。
普京在會上提議在11月深圳亞太經合組織峰會（APEC）期間，與美中領袖舉行三方會談。俄方表示，三國領袖屆時有可能會晤，並指北京方面已經開始着手籌備。
克里姆林宮又表示，普京向威特科夫提到，美伊有可能、亦必需達成協議，而莫斯科與德黑蘭有長久的關係，可以提供協助，解決美國對伊朗核問題的憂慮。
威特科夫則指出，在結束烏克蘭戰爭的談判方面已取得進展，並表示希望重啟由烏克蘭、美國和俄羅斯三方參與的會談。
特朗普特使晤普京 感謝釋放被囚公民 稱對方人道主義者｜有片李強訪俄晤普京 願同俄方在重大問題上加強協調 捍衛共同利益普京稱願11月中旬恢復俄美烏三方談判 官員：或選址阿布扎比美國空軍飛機在聖彼得堡降落 威特科夫將晤普京商討烏克蘭問題