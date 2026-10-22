普京晤威特科夫：感謝特朗普對烏克蘭問題關注　願助解決伊朗危機

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月21日向美國總統特朗普（Donald Trump）的特使威特科夫（Steve Witkoff）表示，莫斯科願意協助華府解決與伊朗有關的局勢。普京同時表達了恢復與美國進行經濟合作的意願。



俄媒報道，普京周三在聖彼得堡與威特科夫面晤，普京感謝特朗普對解決烏克蘭問題給予的關注，並詢問了此前挪威會談的成果。

普京在會上提議在11月深圳亞太經合組織峰會（APEC）期間，與美中領袖舉行三方會談。俄方表示，三國領袖屆時有可能會晤，並指北京方面已經開始着手籌備。

俄烏戰爭：2026年6月18日，烏克蘭向莫斯科發動大規模的無人機攻擊，莫斯科有煉油廠起火冒濃煙（SOCIAL MEDIA/via REUTERS）

克里姆林宮又表示，普京向威特科夫提到，美伊有可能、亦必需達成協議，而莫斯科與德黑蘭有長久的關係，可以提供協助，解決美國對伊朗核問題的憂慮。

威特科夫則指出，在結束烏克蘭戰爭的談判方面已取得進展，並表示希望重啟由烏克蘭、美國和俄羅斯三方參與的會談。