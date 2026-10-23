約旦教堂舉行葬禮儀式　槍手突闖入掃射數分鐘　釀7死34傷

約旦卡拉克省（Karak）10月23日一場在教堂舉行的葬禮，突然有不止一名身分不明槍手闖入施襲，據當地政府官員表示，事件造成7人死亡，34人受傷。



美媒報道，槍擊事件發生在卡拉克省村落哈穆德（Hamoud）一座希臘正教會（Greek Orthodox）教堂內，距離首都安曼以南約180公里。

政府官員之後在記者會表示，攻擊是由一群極端分子發動，正追捕槍手。

約旦卡拉克省（Karak）2026年10月23日一場在教堂舉行的葬禮，突然有身分不明槍手闖入施襲，事件造成多人傷亡（影片截圖）

約旦國營電視台Al-Mamlaka報道，葬禮儀式在一間教堂舉行，不止一名槍手突然從一輛車走出到教堂開火，目擊者Khaled Burqan稱，現場當時有數十人，他稱看到兩名槍手，一人持步槍，另一人持手槍，向人群開火，持續長達數分鐘。

另有倖存者稱，在送葬隊伍出發時，他們聽到爆炸聲，隨後有蒙面者闖入教堂並開火。

目前尚無任何組織或個人宣稱對這宗襲擊案負責，約旦也未說明攻擊者身分，政府部門表示，調查工作正全速進行中。

路透社報道，此類攻擊在約旦極為罕見，該國局勢相對穩定。在約旦，基督徒僅佔總人口一小部份，不過該國境內有多個與聖經相關的遺址，吸引來自世界各地的基督徒朝聖者。