俄勒岡州小學槍擊4死　女教師擲手機上前搏鬥　家長擊斃16歲槍手

美國俄勒岡州本德市（Bend）一間小學10月15日發生槍擊案，一名16歲槍手在特殊教育課室開槍，造成一名教師及三名學童死亡。一名女教師擲手機並撲上前與槍手搏鬥，試圖奪槍阻擋，另一名學生家長持槍趕到將槍手擊斃，警方指兩人拯救了更多生命。



路透社報道，事發於Silver Rail小學，死者為25歲教師蘭伯特（Meghan Lambert），以及分別5歲、8歲和11歲的三名學童。一名7歲學童受傷，情況嚴重但穩定；另一名教師受重傷，無生命危險。

本德警察局長克蘭茨（Mike Krantz）在新聞發布會上，多次強忍情緒稱，該名未具名女教師「幾乎肯定有助阻止更多流血」。她向槍手擲手機，撲上前與他搏鬥。

一名36歲、兩名子女在該校就讀的父親吉亞曼科（Kaylub Giamanco）其後持合法.40口徑手槍趕到，向疑犯連開多槍，在警方抵達前將他擊斃。吉亞曼科透過家人發表聲明，表示不求表彰，只感謝救援人員、校方及社區。

警方指，槍手為16歲的約翰二世（Griffin J. John II），是該校前特殊教育學生，持霰彈槍在課室開了約15槍，身上另藏44發子彈。警方正調查其動機及如何取得槍械。事發前，槍手被見到將武器拋過學校圍欄後攀爬進入校園，一名路過貨車司機出言喝止，遭槍手開火。槍手擊碎上鎖玻璃門後闖入課室，警方在接報3分鐘內到場，當時槍手已死亡。

2026年10月16日，在美國俄勒岡州本德市，一名社區居民在銀軌小學（Silver Rail Elementary School ）自發設立的臨時紀念碑前點燃蠟燭，悼念槍擊案受害者。 （Reuters）

蘭伯特家屬發聲明稱，在Silver Rail任教是她的「夢想工作」，「她總是為弱者及有特殊需要的人奮鬥」，並讚揚吉亞曼科是英雄。事發時身處附近課室的9歲學童卡蘭尼（Kalani Journeigh）向路透社稱，聽到槍聲後「我們所有人都在尖叫，真的很害怕」，擔心「我們可能會死」。

報道指，美國校園槍擊近年日益頻繁。根據非牟利追蹤組織K-12 School Shooting Database，今年以來已有149宗校園槍擊事件，造成118人傷亡。另一資料庫Gun Violence Archive則錄得自今年1月以來371宗大規模槍擊案。