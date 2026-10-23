巴黎市郊男子開車掃射1死4傷　女童身中8槍　官員：恐怖主義罪行

在法國爆發全國騷亂之際，巴黎郊外10月23日發生一宗槍擊案，一名男子開車沿街對人群隨機開槍，造成至少一人死亡、四人受傷，傷者中包括一名12歲女孩。目前，疑犯已被警方拘捕。法國內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）指，事件顯然是恐怖主義罪行。



巴黎西部特拉普鎮（Trappes）鎮長Ali ⁠Rabeh稱，搶手在車裏，沿特拉普至拉韋里耶爾（La Verrière）的公路移動射擊，「似乎是在隨意射擊，而且似乎意圖進行一場大屠殺」。

2026年10月23日，法國巴黎郊外特拉普鎮（Trappes）發生槍擊案，一名男子開車沿街對人群隨機開槍，造成至少一人死亡、四人受傷。（Reuters）

12歲女童身中8槍重傷

據法國BFMTV電視台報道，一名受傷的12歲女童身中8槍，拉韋里耶爾市長丹維爾（Nicolas Dainville）之後向法媒表示，女孩嚴重受傷，幸目前狀況穩定。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在社交平台X上表示對這宗案件深感悲痛，又稱「我們要感謝執法機構，他們已經將嫌疑人拘留。」

目前，國家反恐檢察官辦公室接手調查，將核查事件是否屬恐怖襲擊，或是出於種族、宗教動機。