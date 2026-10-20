以色列大選舉行在即　特朗普力挺內塔尼亞胡能否逆轉選票頹勢？

距離以色列10月27日議會選舉只剩數天，特朗普（Donald Trump，又譯川普）卻在「真實社群」（Truth Social）上發布了一則面向「偉大的以色列人民」的帖子，表達了他對內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的「完全徹底的支持」。



帖子中，他稱內塔尼亞胡是「一位偉大的勇士總理，更是打擊伊朗伊斯蘭共和國方面更偉大的和平夥伴」，並寫道：「如果以色列選錯了領導人——也就是除比比之外的任何人——美國將不得不自己來完成這項工作，而我不傾向於這樣做。」帖子最後用全大寫字母寫道：「比比．內塔尼亞胡永遠不會讓你們失望。」

特朗普在「真相社交」稱內塔尼亞胡是「一位偉大的勇士總理，更是打擊伊朗伊斯蘭共和國方面更偉大的和平夥伴」。（Reuters）

這一背書出現的時間點有些特殊：特朗普此前數月一直拒絕表態，直到投票前最後一週才作出選擇。

據猶太電訊社（JTA）援引前內塔尼亞胡顧問布欣斯基（Aviv Bushinsky）的話說：「這是有史以來第一次，美國總統公開為以色列選舉中的候選人背書。」布欣斯基回憶，內塔尼亞胡曾在1999年和2001年抱怨美國干預以色列選舉，甚至推動過阻止外國資金介入競選活動的倡議。「現在，我想他不再抱怨了。」

微妙時機和矛盾表態

據美國媒體Axios的記者拉維德（Barak Ravid）報道，特朗普在背書發布當天通過電話簡短表示，他「一直打算這麼做。只是不想做得太早」。當被問及能否與取代內塔尼亞胡的以色列領導人合作時，特朗普對以色列第12頻道說：「也許可以，也許不行。誰想冒這個險？」

然而，據《以色列時報》報道，就在此前周四，特朗普還說他「甚至沒有想過」在以色列選舉中支持任何候選人。特朗普本月早些時候也對《時代》雜誌稱「我不再參與政治了」——儘管他一直在為美國政治人物競選和背書。當被Newsmax直接問及是否信任內塔尼亞胡時，特朗普也回答說：「我不信任政治世界裏的任何人。」

據《以色列時報》報道，在此前特朗普還說他「甚至沒有想過」在以色列選舉中支持任何候選人。（Reuters）

事實上，此次特朗普背書的時機選擇本身就很值得說道。在10月27日投票前不到兩週，內塔尼亞胡的廣告牌重新出現在以色列街頭，但「這一次沒有美國總統」。美國有線電視新聞網絡（CNN）指出，在以往的以色列競選中，內塔尼亞胡常把自己的形象與特朗普並列，而這一次特朗普的缺席本身就是一種信號。

以色列的兩極反應

特朗普的背書發布後，內塔尼亞胡陣營反應速度「以分鐘計」。據《以色列時報》報道，大約七分鐘後，內塔尼亞胡就發布了一段影片合集，剪輯了特朗普近年來稱讚他的片段，配文為：「謝謝你，特朗普總統，感謝你巨大的支持與共同的工作。我們將一起完成任務！」

在另一段視像聲明中，內塔尼亞胡表示：「特朗普將在未來兩年、也許更短，消除伊朗威脅——但只有與我一起，而不是與任何其他候選人。」

內塔尼亞胡表示，特朗普將在未來兩年、也許更短，消除伊朗威脅——但只有與他一起。（Reuters）

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）稱這份背書是「關於以色列未來安全的最重要的戰略訊息」。財政部長斯莫特里赫（Bezalel Smotrich）和國家安全部長本-格維爾（Itamar Ben-Gvir）則在表態中試圖將特朗普的背書視為內塔尼亞胡組建右翼政府的合法性來源。斯莫特里赫寫道，以色列選民「最好聽一聽這個世界最大超級大國總統的話，僅僅因為他是對的」。

與內塔尼亞胡派系的人相反，前以軍總參謀長、反對派陣營領導人艾森科特（Gadi Eizenkot）表示，他「非常欣賞美國總統」，但「以色列是一個民主國家，只有以色列公民才能決定誰將擔任總理」。據《以色列時報》報道，艾森科特還在第12頻道的採訪中透露，他曾「要求不要干預以色列的內部選舉」。

右翼前總理貝內特（Naftali Bennett）說，以色列公眾將決定誰領導國家，「我知道我能與特朗普總統相處得很好」，「歸根結底，在國際政治中，每一位他國領導人都與當選的領導人合作」。

「既太晚 又太早」

然而，背書能撬動多少選票，以色列民調給出的答案並不樂觀。據以色列公共廣播公司（KAN）10月11日發布的民調，艾森科特以43%對38%領先內塔尼亞胡，成為受訪者心目中更合適的總理人選。據《以色列時報》彙總，沒有任何一方接近61席的門檻，但近幾天大多數民調顯示反對派陣營領先。

據以色列民調顯示，艾森科特以43%對38%領先內塔尼亞胡，成為受訪者心目中更合適的總理人選。（Getty Image）

以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）的赫爾曼（Tamar Hermann）對此判斷是，特朗普的這份背書「既太晚，又太早」。她對此解釋道：「太晚，是因為人們已經決定了選舉偏好。他們可能在陣營內部流動，但不會因為這份背書而跨越陣營；太早，是因為距離選舉還有幾天，而我們已經可以看到其他美國領導人——甚至包括共和黨方面的——在給特朗普的話潑冷水。」

巴伊蘭大學（Bar-Ilan University）政治學高級講師什帕伊茲曼（Ilana Shpaizman）對猶太電訊社表示：「我不認為這會改變任何東西。」她認為，內塔尼亞胡的追隨者已經相信他，不需要背書；而反對他的人「知道特朗普強迫他接受了加沙停火和人質協議，知道在伊朗問題上特朗普說了算。所以他們也不需要這份背書」。

前內塔尼亞胡顧問布欣斯基給出了積極的評估，稱這次背書是內塔尼亞胡的「終極競選助推」，因為它把辯論重新拉回伊朗：「這讓內塔尼亞胡可以宣稱，自己現在可以和特朗普一起完成一項工作。」但布欣斯基同時對背書效果進行保守的判斷：「我認為特朗普可能給內塔尼亞胡多帶來一個席位，一個組閣權，但不會更多。」

據美聯社報道，內塔尼亞胡是以色列首位在任期間被刑事起訴的總理。他長期面臨欺詐、背信與受賄的指控，以色列檢方指其與富商進行利益交換。審判自2019年起訴、2020年開庭以來已拖延六年之久。他否認全部指控，並將案件稱為媒體、警察和檢方聯手發動的「政治迫害」。據路透社報道，特朗普曾多次公開敦促以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）赦免內塔尼亞胡，稱其「應該感到羞恥」，但赫爾佐格辦公室回應稱「以色列是法治國家，總統尚未就此作出任何決定」。

合作下的裂痕

據多家美媒梳理的時間線，特朗普和內塔尼亞胡在2026年2月28日共同宣布對伊朗發動軍事打擊時，曾展現出完全一致的姿態，宣稱要消除伊朗所謂的「生存性核威脅」。但到了4月，特朗普開始轉向外交途徑，並公開要求以色列在黎巴嫩減少軍事行動。特朗普4月9日對NBC新聞說：「我和比比談過了，他會低調處理。我只是覺得我們得稍微低調一點。」一周後，他在「真實社群」上用更嚴厲的言辭寫道：「以色列不會再轟炸黎巴嫩了。他們被美國禁止這樣做。夠了！」

【延伸閲讀】怒罵英法等國 內塔尼亞胡給出今年聯合國大會最猛演說 也最尷尬

+ 8

雙方的隔閡在6月前後變得公開化。據報道，特朗普在一次電話中對內塔尼亞胡大發雷霆，對他說：「你瘋了！」當月晚些時候，特朗普又對Axios說，內塔尼亞胡在以色列持續軍事行動的問題上「毫無判斷力」。據CNN報道，在5月20日的一次通話中，內塔尼亞胡被告知一項由卡塔爾和巴基斯坦起草的「修訂版和平備忘錄」後「怒不可遏」，一名消息人士稱他「頭髮都著火了」。內塔尼亞胡希望恢復對伊朗的敵對行動，而特朗普則推遲了計劃中的「大錘行動」打擊，轉而尋求外交途徑。

特朗普的政治算盤

特朗普對以色列選舉的介入，放在他第二任期的整體行為中並不孤立。據Reason雜誌統計，特朗普在第二個任期內已經公開為匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）、日本首相高市早苗、阿根廷總統米萊（Javier Milei）、洪都拉斯總統阿斯富拉（Nasry Asfura）以及哥倫比亞的右翼候選人背書。

據CNN報道，在多數情況下，特朗普提拔的是那些「贊同其民粹民族主義、奉承他、或者面臨與其自身相似法律鬥爭」的領導人。而在以色列這一具體案例中，CNN進一步指出，如果特朗普能幫內塔尼亞胡擺脫刑事審判，他將「讓內塔尼亞胡對他個人感恩戴德」。

《華盛頓郵報》的一篇評論指出：「以前的總統偶爾會表明偏好，但往往事後後悔：克林頓（Bill Clinton）支持了葉利欽（Boris Yeltsin）……奧巴馬（Barack Obama）在2015年以色列選舉中批評了內塔尼亞胡。但很少有美國總統像特朗普這樣赤裸裸地介入外國政治。」

據路透社披露，赫爾曼指出，特朗普的遲來背書「可能有助於贏回一些動搖的內塔尼亞胡支持者，但不太可能吸引廣泛支持」。路透社同時指出，伊朗戰爭已進入第七個月，攪亂了全球能源市場，破壞了關鍵基礎設施，並使地區經濟不穩定；在美國11月3日國會選舉前，這場戰爭不受美國選民歡迎，美國國內對以色列的支持也因伊朗衝突和加沙戰爭而下降。

類似的判斷，在以色列政壇內部也頗有市場。一名以色列右翼政黨「利庫德」的消息人士坦言，特朗普在以色列、尤其是右翼選民中的「行情」已不如從前，這份背書未必能幫內塔尼亞胡多少，他本人也沒有在這上面投入太多。「特朗普又不會去背書其他對手，所以有這份背書當然是好的，但並非必需品。」與此同時，內塔尼亞胡的對手們雖仍在觀望，但警覺程度已不如從前。一名以色列反對派高級人物說：「一年前，我們陣營會打電話給任何與特朗普親近的人，試圖阻止他背書。現在這真的無所謂了，那種魅力已經不在了。」

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

