特朗普先發制人　因候選人撞名提前入稟阻阿拉斯加認證民主黨勝選

美國將於11月3日舉行中期選舉。司法部10月22日（周四）提前提出訴訟，試圖阻止阿拉斯加州（Alaska）在民主黨參議員候選人佩爾托拉（Mary Peltola）勝選的情況下認證選舉結果，因為有兩名共和黨候選人，退休教師蘇利文（Daniel J. Sullivan Jr.）與現任參議員蘇利文（Daniel S. Sullivan）的名字幾乎相同，選民可能會在投票時感到困惑。



據路透社報道，這宗訴訟突顯特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府有意挑戰中期選舉結果的意願，而這場選舉將決定美國參眾兩院的控制權，民主黨須要比共和黨多取4席，才能重奪參議院的控制權。

阿拉斯加州出現兩位蘇利文角逐參議員：

報道指，特朗普政府對選舉監督採取了日益強硬的態度，敦促各州提供選民登記數據，並聲稱需要採取更嚴格的措施來確保公眾對選舉的信心。包括民主黨和部份共和黨選舉官員在內的批評人士認為，這些舉措是聯邦政府權力過度擴張。

參議院的控制權可能取決於阿拉斯加州的勝負，現任共和黨參議員蘇利文正與民主黨候選人佩爾托拉展開激烈的競爭。

司法部在安克雷奇聯邦法院提出的訴訟針對第三位候選人，另一位名叫蘇利文的參選提出質疑，指控他「意圖誤導蘇利文參議員的支持者，讓選民投票給他」。

該訴訟請求聯邦法官阻止對「可能受到選民困惑影響」的選舉結果進行認證，以便「調查投給丹尼爾·J·蘇利文的選票是否原本應該投給蘇利文參議員」。

司法部發言人在聲明中表示，該部門正採取「必要措施，以確保這項無理的候選人資格不會損害阿拉斯加州選舉的公正性或選民的意願」。

特朗普23日（周五）向記者表示，他支持這項訴訟，並說「是我建議這麼做的」。

選舉創新與研究中心（一個為選舉官員提供諮詢的無黨派組織）的貝克爾（David Becker）表示，特朗普政府「絕對無權告訴阿拉斯加州何時或如何認證其參議院選舉結果」，並補充說，「這個問題已經在阿拉斯加州的法院進行了充分的訴訟」。

選舉法專家抨擊了司法部的訴訟，稱其為特朗普政府的宣傳噱頭，旨在尋求聯邦法律不允許的介入。

從未參選的蘇利文曾是小學教師，他於5月29日提交參選申請，旨在挑戰現任參議員蘇利文，並以「阿拉斯加優先」（Alaska First）作為競選口號。

蘇利文在接受採訪時否認，他的目的是製造混亂或分散現任參議員蘇利文的選票。

阿拉斯加州最高法院於6月允許從未參選的蘇利文參與角逐。他的名字旁邊將不顯示所屬黨派，而現任參議員蘇利文將被列為共和黨現任參議員。

2026年10月23日，美國佛羅里達州，總統特朗普（Donald Trump）乘搭空軍一號抵達當地機場。（Reuters）

民調顯示，民主黨前眾議員佩爾托拉的支持率與現任參議員蘇利文持平或稍微領先。在2024年的總統大選中，特朗普在該州以約14個百分點的優勢獲勝。