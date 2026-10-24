PHP危機凸顯準備不足 英國政府建議民眾儲備三天應急物資
撰文：聯合早報
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英國政府周五（10月23日）建議公眾在家中儲備維持三天的應急物資。政府指出，本週爆發的PHP軟件漏洞事件，結合今年夏天創紀錄的高溫、乾旱與野火，凸顯了提升全民防災應對能力的緊迫性。
自周三（21日）曝光相關安全缺陷以來，全球政府與企業正緊急加固運行PHP編程語言的系統。該漏洞引發數百萬次黑客攻擊嘗試，並導致部分服務下線，成為近年來最嚴重的網絡安全事件之一。
英國政府指出，此次網絡中斷印證了政府新發起的「做好準備」（Be Ready）倡議的重要性。該倡議建議公眾在家中常備瓶裝水及不易腐爛的食品，滿足三天的基本生存需求。
英國首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）周五在主持野火應對會議時指出，英國過去在應對突發事件時往往處於被動狀態，未來必須提高主動性。政府隨後宣布了一項全新的野火應對計劃，其中包括部署軍用飛機參與救援。
英國國防部長施卓添（Wes Streeting，又譯斯特里廷）在英國廣播公司（BBC）播出的節目中強調，隨着人工智能（AI）降低了破解傳統防禦體系的門檻，類似PHP漏洞的網絡事件將更加頻繁。他還說，英國目前正面臨來自敵對國家、有組織犯罪及氣候變化的綜合威脅，威脅程度「比我人生中經歷過的絕大多數時期都要嚴峻」。
英國政府此次發布的倡議與歐洲委員會類似。歐委會去年曾建議歐盟公民家庭常備包含食品、飲用水、現金及移動電源等物資的72小時應急包。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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