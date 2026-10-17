英國王室｜凱特夏洛特母女出行搭倫敦地鐵遭捕獲　還與乘客交談

英國王儲妃、威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）與11歲女兒夏洛特小公主（Princess Charlotte）上周搭倫敦地鐵出行，遭民眾目擊，相片在網絡流傳，據外媒引述消息報道，保鑣低調隨行，搭車期間凱特母女還與乘客交談，有同車乘客事後形容「太出乎意料」。



事發於10月10日，兩人乘坐倫敦地鐵伊利沙伯線（Elizabeth line），根據英媒報道，現場有3名隨行保安人員，包括2男1女，周圍也坐著其他普通乘客。

英國娛樂雜誌《Hello!》引述消息人士指，兩人看起來非常放鬆，有說有笑，並曾與坐在對面的乘客簡短交談互動，看起來很開心。至托定咸宮路站（Tottenham Court Road）下車時，凱特一直牽著女兒夏洛特的手，保安人員也表現得非常低調，盡量讓整個過程看起來盡可能「自然」、「普通」。

同車乘客：太出乎意料

有同車乘客事後向《太陽報》形容，該一幕令人感覺很不真實，「在伊利沙伯線上看到威爾斯王妃和夏洛特公主真是意想不到。真的太出乎意料。」

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