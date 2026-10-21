英國空軍基地恐襲未遂案｜警方重新拘捕其中兩名疑犯

英國警方反恐部門10月20日表示，就上月皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）附近的可疑車輛事件，再次拘捕其中兩名疑犯。其餘五人——包括10月6日在西敏被捕的22歲英國男子——仍保釋候查。



英國廣播公司（BBC）報道，反恐部門稱警方根據英國國家安全法，拘捕一名24歲英國籍男子及一名擁有英國及伊朗雙重國籍的25歲男子，當局懷疑他們有份協助外國情報組織被捕的兩人，他們早前曾因費爾福德空軍基地的懷疑恐襲事件被捕，之後獲准保釋。

英國國家反恐警察主管泰勒（Laurence Taylor）表示，調查仍在進行，現階段認為極有可能存在伊朗國家參與，正查明參與程度及背後企圖。首相貝安德（Andy Burnham）事發後曾稱，有強烈跡象顯示伊朗涉案。

資料照片： 2026年9月29日，一架AB-1B「槍騎兵」轟炸機抵達英國格洛斯特郡費爾福德的皇家空軍費爾福德基地。（Reuters）

上月27日凌晨零時45分，格洛斯特郡警方接報有三輛可疑車輛駛向美軍使用的費爾福德基地，事件被列為重大事故，數十戶疏散；拆彈部隊奉召檢查車輛，三輛貨車內發現汽油，五人被捕，初涉爆炸品罪行，其後改涉準備恐怖主義行為。