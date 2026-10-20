佛羅里達州向古巴前領導人勞爾發拘捕令 涉1996年擊落飛機
撰文：洪怡霖
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美國佛羅里達州10月19日向95歲古巴前領導人卡斯特羅（Raul Castro）發出拘捕令，指他涉嫌下令在1996年擊落兩架飛機，面臨州級一級謀殺串謀控罪。
佛州州檢察長烏斯邁爾（James Uthmeier）19日宣布，拘捕令基於卡斯特羅涉嫌下令擊落兩架隸屬佛州組織「救援兄弟」（Brothers to the Rescue）的無武裝飛機，事件造成四人死亡。
烏斯邁爾稱：「卡斯特羅冷血下令殺害四名佛州居民，佛州永遠不會停止追究這宗共產主義陰謀的責任。」他指事隔30年仍要為四名死者爭取公義。
報道指，涉事飛機1996年2月24日在國際水域上空被擊落，美方稱飛機事前未獲警告。
古巴則指「救援兄弟」過往航班曾侵犯古巴領空。卡斯特羅事發時任古巴國防部長，其後於2008年接替兄長菲德爾（Fidel Castro）出任總統，2018年卸任。
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