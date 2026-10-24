烏克蘭星鏈遭限速後尋替代方案　與Nokia及ICEYE公司簽合作意向書

在SpaceX公司限制烏克蘭使用星鏈（Starlink）和星盾（Starshield）衛星網絡服務導致高速飛行的無人機斷開連接並墜落後，烏方正在尋求替代方案。烏克蘭國防部周四（10月22日）表示，已與芬蘭科技公司諾基亞（Nokia）和衛星製造商ICEYE簽署意向書，共同開發新的國防和衛星通訊能力。



美媒CNBC周五（23日）報道，風險投資公司Space Capital的創始人兼CEO安德森（Chad Anderson）表示，這樣的替代方案可能「還需要兩到三年才能實現」，而且「要達到星鏈的規模則需要更長的時間」。

2024年2月20日，烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）地區，圖為一名烏克蘭第47旅的士兵在前線陣地準備連接星鏈衛星網絡系統。（Reuters）

安德森還表示，星盾服務可能更難被取代。「五角大樓的合約文件顯示，SpaceX是唯一一家能夠滿足其部分需求直至2026年的供應商。」此外，即使是星鏈的競爭對手也依賴SpaceX的發射服務將衛星送入軌道。

截至周五，烏克蘭官員表示，該國仍受到星鏈服務的限制，導致無人機或其他飛行速度超過100英里/小時的飛行器無法連接網絡。