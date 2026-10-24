金正恩突訪華？　韓聯社：經新鴨綠江大橋抵丹東　與李強見面

韓聯社10月24日報道，朝鮮領導人金正恩經新鴨綠江大橋抵達中國城市丹東，開啟訪華行程，並指中國國務院總理李強前往現場，與金正恩見面。若消息確實，此為金正恩時隔一年多再次訪華。



韓聯社的報道為引述來自韓國統一部的消息，韓國統一部發言人暫未公開回應。中國外交部也未發表消息。

丹東市是位於中國東北遼寧省下轄的地級市，屬邊境口岸城市。

中朝新鴨綠江大橋10月15日正式開通，圖為貨車當天行駛在中朝新鴨綠江大橋上。（新華社）

報道並談到，由於亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議即將在深圳舉行（11月18日至19日），加上美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正推動年內重啟朝美對話，金正恩此時訪華備受關注。

每年的10月25日是「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰紀念日」，金正恩會否出席在中國舉辦的紀念儀式同樣受到注意。

中朝新鴨綠江大橋在不久前的10月15日開通，全長約三公里，連接中國遼寧省丹東市與朝鮮平安北道新義州市。

大橋在2010年12月開工，2013年主橋合龍，原定2014年竣工通車，之後朝鮮遲遲未修建接駁道路而延後啟用，至2026年10月15日正式開通，中朝雙方於當日共同舉行儀式。中國國務院總理李強稱是象徵中朝傳統友誼的新地標。

2026年9月6日，朝鮮元山港為驅逐艦「姜健號」（Kang Kon）舉行服役儀式，朝鮮領袖金正恩出席。（朝中社）

韓情報機構：網傳「金正恩身亡」帖文不實

韓聯社並報道，社交網站近日廣泛流傳「金正恩身亡」的相關帖文，韓國情報機構、國家情報院10月23日向國會情報委員會彙報稱，這一說法不實，是假消息。

韓國國家情報院較早前於9月30日曾向國會講述最新評估，判斷金正恩體重約140公斤（約308磅），屬「極度肥胖」，同時強調目前未見其有健康異常跡象。