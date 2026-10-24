穆迪與市場預測唱反調　維持法國主權信用評級　展望仍然負面

國際信用評級機構穆迪評級公司（Moody's）宣布，維持法國主權信用評級Aa3不變，評級展望仍為「負面」。



新華社報道，穆迪周五（10月23日）宣布這一決定。穆迪在聲明中指出，維持Aa3評級的前提是，法國能夠通過一份有助於降低財政赤字的2027年預算案，並在未來幾個月融資成本下降、社會動盪有所緩解。

圖為國際信用評級機構穆迪的招牌。（Reuters

市場此前普遍預期穆迪會下調法國評級，使之與惠譽和標準普爾目前給予法國的評級相當。

法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）對穆迪維持法國評級表示歡迎。他表明，法國政府會爭取在今年年底前通過2027年預算案，將財政赤字率降至5%。

2026年10月7日，法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）在巴黎一間酒店就高中狀況、燃料價格、農業危機和財政狀況發表電視講話。（Reuters）

法國財政狀況近年來持續惡化，公共債務不斷攀升，預計2026年財政赤字率會達到5.4%。另據法國國家統計與經濟研究所數據顯示，截至今年第二季度末，法國公共債務已佔國內生產總值（GDP）的119%。

法國國會各政治派別分歧嚴重，總統選舉也將在半年後舉行，國內政治氛圍緊張，2027年預算案能否在國會通過，仍存在較大不確定性。

穆迪指出，即便2027年總統選舉結束後，法國仍須持續採取大規模財政整頓措施，改善公共財政狀況、穩定債務水平。

2026年10月22日，法國巴黎，學生們在巴黎政治學院外舉行靜坐抗議。憲兵隊介入將參與示威的學生抬走。（Getty Images）

法國民眾對生活費上漲和公共服務水平下降不滿，數十個城市日前爆發抗議示威，巴黎等地出現暴力騷亂，上千人被捕。民眾的不滿情緒也進一步增加了政府推進財政整頓的難度。

本文獲《聯合早報》授權轉載

