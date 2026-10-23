法國示威｜羅浮宮等場館臨時關閉　有店主買非致命防衛武器自保

法國示威浪潮持續，據報有學生組織和工會計劃於周六（10月24日）再次發起示威，法國文化部表示，當日巴黎羅浮宮（Palais du Louvre）以及其他文化展館會臨時關閉，另外因搶掠情況嚴重，部分店主購買非致命防衛武器自保。



文化部指，由於巴黎周六預計會有示威行動，當天除羅浮宮外，計劃關閉的場館還包括奧賽博物館（Musée d'Orsay）、畢加索博物館（Musée Picasso）和橘園美術館（Musée de l'Orangerie）。另外巴黎大皇宮（Grand Palais des Champs-Élysées）亦將關閉，其正在舉辦的巴塞爾藝術展（Art Basel）亦於周五（23日）提前結束。

另外文化部呼籲，轄下機構採取一切必要措施，以確保遊客安全、保護工作人員和藝術品，以應對可能發生的暴亂。

2026年10月19日法國巴黎，有抗議者以及來自藝術與文化類院校的學生封鎖了羅浮宮（Louvre）博物館的入口。（Reuters）

法國上周六（17日）爆發全國規模示威，官方估計約50萬人參與抗議，部分城市的示威演變成激烈衝突，有商舖遭衝擊和搶掠。據官方統計，法國全國至少約3,000間商舖受影響。

部分店主擔心再有暴徒破壞和「零元購」，他們對自身加強防範。據法媒引述槍店老闆表示，最近合法槍械的銷量增加約10倍，發射非致命橡膠子彈的防衛武器更被搶購一空，大部分顧客為店鋪負責人。