法國多地周末擬再舉行示威　當局出手阻止　馬克龍歸咎極左翼煽動

法國上周末爆發近年來最嚴重的街頭暴亂後，當局宣布加強示威限制，禁止多個主要城市舉行新一輪抗議活動。總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）指責極左翼團體煽動暴力，企圖推翻共和國，並強調恢復社會秩序是當前首要任務。



綜合法媒和路透社報道，馬克龍周四（10月22日）與高級部長及情報官員召開安全會議後說，上周六（17日）的暴力事件涉及有組織的極左翼團體，具有煽動叛亂性質。政府將禁止未經認可的團體舉行示威，但仍允許工會等組織發起集會，必要時調整遊行路線，以保護商家和公共設施。

法國上周六有超過50萬人走上街頭，抗議生活費飆升。部分示威演變成嚴重暴力衝突，多地發生搶掠、縱火及破壞公共建築事件，當局承認警方一度失去控制。

2026年10月17日，在法國，一名女子騎着單車經過杜樂麗花園（Tuileries Garden）附近燃燒的路障，背景是巴黎鐵塔（Eiffel Tower）。（Reuters）

面對新一輪全國示威號召，法國第二大城市馬賽（Marseille）及第三大城市里昂（Lyon）已全面禁止本周六（24日）的抗議活動。格勒諾布爾（Grenoble）、魯昂（Rouen，又譯盧昂或羅恩）等城市也限制市中心集會。

巴黎警方則允許示威者從巴士底廣場（Place de la Bastille）出發遊行，但禁止隊伍進入市中心商業及政府機構集中地區。組織者反對有關限制，認為侵犯示威權利。

法國政府計劃本周六增派兩成警力。巴黎羅浮宮、奧賽博物館及巴黎巴塞爾藝術展也宣布周末關閉，以防暴力事件重演。

2026年10月22日，法國巴黎，學生們在巴黎政治學院外舉行靜坐抗議。憲兵隊介入將參與示威的學生抬走。（Getty Images）

司法部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）透露，上周末以來約2700人被捕，其中217人已被定罪入獄，另有約1000人面臨起訴。

持續動盪加劇法國政治對立。極右翼領導人馬林勒龐（Marine Le Pen）批評政府軟弱無力，極左翼領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）則指責當局過度鎮壓。

社會不安也衝擊金融市場，法國10年期國債收益率星期四升至5.14%，創2002年7月以來最高水平，反映投資者對法國局勢的擔憂。

本文獲《聯合早報》授權轉載

