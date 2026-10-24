法國學生代表晤馬克龍後籲繼續抗議　政府派7萬警力應對今日示威

法國高中學生團體代表10月23日在愛麗舍宮與總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）會面後，呼籲「繼續動員（抗爭）」。這是自9月中旬，抗議活動開始以來，雙方首次舉行會面。此前，內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，將部署約7萬名安全部隊人員，以應對24日（周六）計劃在法國各地舉行的抗議活動。



據法媒報道，自學生運動展開以來，總統馬克龍首次會見學生代表。

2026年10月23日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）抵達市政廳，與官員會面。此前，在巴黎附近的伊夫林省特拉普鎮發生一宗槍擊事件，造成一人死亡，至少四人受傷，其中包括一名12歲女孩。（Reuters）

據學生團體透露，馬克龍在總統府與他們會面之後，承諾將對備受批評的法國大學入學考試系統Parcoursup進行全面改革。

Parcoursup於2018年推出，一直被指缺乏透明度且存有歧視。

遺憾的是，高中學生組織似乎對此並不滿意，在會後呼籲繼續進行抗議活動。

10月17日的示威活動演變成騷亂後，法國政府正嚴陣以待，準備迎接另一個週末的抗議活動。

巴黎將部份地區的宵禁延長至26日（下周一），而馬賽（Marseille）和里昂（Lyon）兩座城市則全面禁止示威活動。

內政部長努涅斯稱，24日將在全國各地部署7萬警力，而且僅允許工會組織的示威活動舉行。

努涅斯警告，社交平台上已出現煽動暴力和搶劫的言論。

他在記者會上表示：「我們注意到來自極左翼和激進極左翼運動的大量呼籲。」他還補充說，24日的部署將包括精銳警隊、「約20輛」裝甲車和15輛水砲車。

2026年10月20日，法國巴黎，內政部長努涅斯（Laurent Nunez）在國民議會舉行的答問大會中發言。（Reuters）

努涅斯強調，官員們將「毫不妥協地打擊暴徒、搶劫者和任何施以暴力行為的人」。