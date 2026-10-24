遊泰注意｜政府暫緩徵收1000泰銖離境稅　以維持旅遊業活力

據泰國傳媒《民族報》（Nation Thailand）10月22日報道，泰國副總理兼財政部長埃尼提（Ekniti Nitithanprapas）宣布決定暫緩推進離境稅徵收計劃，以維持旅遊業增長動能。



報道指，財政部於9月30日至10月29日就離境稅草案進行公眾諮詢，該草案要求向離境旅客單次徵收1000泰銖（約232.4港元），最高稅額達5000泰銖（約1162.2港元），與450泰銖（約106.5港元）的入境費相互獨立執行。

泰國旅遊：2026年8月19日，外國遊客在泰國曼谷的一個市場查看售賣的零食。（Getty Images）

埃尼提稱，泰國剛舉辦國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行集團年會收穫良好國際反響，以及在出席 APEC 財長會議期間，也收到多國遊客赴泰意願回饋，預期第四季度將迎來旅遊旺季，政府希望將該積極氛圍延續。

圖為2026年10月14日，泰國副總理兼財政部長埃尼提（Ekniti Nitithanprapas）在曼谷出席國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行集團年會。（Reuters）

他又指，中東局勢推高能源、航空成本，若現階段新增離境稅，將加重旅客及航企負擔。同時表示將持續研判外部形勢，待市場環境穩定後，再評估重啟離境稅方案的時機。