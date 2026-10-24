泰國搗破詐騙窩點拘14人　中國男受月薪8萬泰銖誘騙　逃脫後舉報

泰國警方10月22日根據一名中國籍男子逃離詐騙窩點後提供的線索，對曼谷賽邁區3處豪宅展開突擊搜查，搗毀涉嫌從事電訊詐騙及網絡賭博活動的犯罪窩點，共逮捕14名疑犯，其中包括10名中國籍人士、3名泰國人和1名緬甸人。警方同時查獲200多件疑似用於作案的電子設備及部分現金，初步估計涉案損失超過1億泰銖（約2322萬港元）。



這次行動是由一名逃出的中國男子向警方舉報引發，泰國頭條新聞報道，該名25歲中國籍劉姓男子在華期間，受到「月薪8萬泰銖（約1.85萬港元）」的高薪誘惑前往泰國，抵埗後發現實際工作內容不符，被迫從事針對中國人的電訊詐騙及網賭平台營運，每天輪班工作12小時，且受到嚴格管控。

據他所指，該集團會用測試評價商品、增加瀏覽量等任務作為誘餌，吸引受害人參與，然後會設法逐步誘導對方轉賬，以拿取其金錢。

在得知集團計劃轉移至柬埔寨後，他開始策劃逃跑，最終成功逃脫，並帶着照片、聊天紀錄等證據向警方舉報。

經調查，至少有兩名中國籍重點嫌疑犯有犯罪前科。其中傅某在中國涉嫌網賭並帶有逮捕令；韓某則在泰國涉及毒品案件，且在泰逾期居留超過1200天。

警方發現該集團與一些中國大型網賭網站的網絡有關，目前正進一步追查電子設備數據、資金流向及幕後實際控制人。