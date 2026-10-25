法國示威｜巴黎羅浮宮等多個博物館關閉　遊客大嘆摸門釘

法國10月24日（周六）全國多地再發生大規模示威，由於擔心示威可能再次像17日（上周六）一樣演變成騷亂，巴黎羅浮宮（Le Louvre）、奧賽博物館（Orsay Museum）、畢加索博物館（Picasso Museum）以及大皇宮（Grand Palais）選擇在當日閉館。有遊客來到羅浮宮才得知關閉的消息，無緣一睹《蒙娜麗莎》的風采，只能望門興嘆。



據路透社報道，31歲的意大利社會教育工作者貝爾托尼（Selena Bertoni）在奧賽博物館前表示：「我們來的時候就覺得可能會出問題，但沒想到博物館居然關門了。」

貝爾托尼原計劃在巴黎進行為期四天的旅行，她花了50歐元（約440港元）買了兩張博物館門票，準備欣賞印象派及其他經典畫作。 她聳聳肩指：「真是時運不濟。」

就在一週前，法國全國多地爆發大規模示威遊行，抗議生活成本高企和公共服務日益惡化，並演變成近年來最嚴重的街頭暴力事件。

暴力事件和破壞促使政府在24日的示威活動前，實施局部宵禁並關閉許多公共場所。

巴黎多間博物館24日閉館

據報道，這次「閉館潮」影響巴黎大部份文化場所，其中還包括橘園美術館（Orangery Museum）、網球場美術館（Jeu de Paume），而通往羅浮宮的杜樂麗花園（Tuileries Gardens）也被完全封閉。

2026年10月24日，法國巴黎，示威者在工會組織的遊行活動中與警方發生衝突，有人揮舞法國國旗。（Reuters）

21歲的法國遊客羅薩爾（Heidi Rosar）慨嘆：「這是我們來的第三個閉館博物館了。他們應該提前通知我們，」

在羅浮宮，緊鎖的黑色鐵門切斷了整個園區和花園的通道。

67歲的加拿大遊客諾舒克（Don Nowschuk）表示，「我們至少想看看金字塔。」他指的是羅浮宮標誌性的玻璃入口。

在巴黎停留兩晚後，諾舒克認為當地政府可能反應過度。

諾舒克認為：「保安措施如此嚴密，你肯定會覺得足以保障博物館的安全。在巴黎看到這麼多警察持槍，感覺有點奇怪。我們習慣了槍械，但這種程度的持槍還是第一次見。」

示威的影響也波及到表演藝術領域。巴黎歌劇院以保障員工和觀眾安全為由，關閉了加尼葉歌劇院（Palais Garnier）和巴士底歌劇院（Bastille Opera House）。

著名的⁠巴塞爾藝術展巴黎展會（Art Basel Paris）的主辦方也取消了本週末的活動。各文化機構23日（周五）就發布了閉館通知，但有些人從未想過要查看。

59歲的法國女子塞巴格（Catherine Sebbagh）表示：「我們怎麼會知道呢？我們根本沒想到博物館會關門。我們真是太天真了。」

法國這一輪示威活動源自9月中旬，由高中學生發起的示威活動，抗議教育資源匱乏，其後演變成抗議生活成本高漲的更大範圍示威。