法國示威｜司法部長：2700人被拘留 217人已被判監
撰文：聯合早報
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針對10月17日爆發的騷亂，法國司法部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，法國法院已通過快速裁決程序對217名罪名成立的涉案人員判處監禁。他同時對司法部門極其堅決的應對舉措表示讚賞。
達爾馬寧10月22日（周四）在位於巴黎郊區的弗勒里-梅羅吉斯（Fleury-Merogis）監獄外發表講話時透露，自17日（上周六）以來已有2700人被拘留。
他指出，目前已有超過1000人出庭應訊，其中217人已被收監，且這一數字仍在大幅上升。
達爾馬寧向媒體透露，被送往監獄的217人中，半數此前並無犯罪記錄，且絕大多數為18至25歲之間的年輕男性。「這表明，即便是此前無案底的初犯，檢察官和法官也同樣依法予以收監。這充分證明司法機關的裁決正在得到極其嚴厲的貫徹執行。」
達爾馬寧誓言將繼續督導快速審判，以便迅速清理積壓案件並形成強力震懾。然而，面對物價飛漲等訴求，新一輪抗議活動仍計劃於本周末舉行。
與此同時，執法部門的強硬手段也引發部分律師界的批評，指責官方正傾向過度鎮壓。
與眾多歐洲國家類似，法國同樣面臨嚴重的監獄擁擠難題，但達爾馬寧強調，解決方法絕非減少收監人數，而是擴建監獄空間。
據法國官方最新統計，截至9月1日，全國監獄在押人員已達9萬人，遠超6萬3348個標準床位的承載極限，創下歷史新高。
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