特朗普Po美國總統排行榜　自比最偉大　拜登奧巴馬等人「包艇」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月27日在社交媒體上傳一張美國總統排行榜的圖表，不出所料地將自己排在第一位，即「最偉大」（The Greatest）的類別，超過美國首任總統喬治華盛頓（George Washington）、前總統林肯（Abraham Lincoln）等重量級人物；前總統拜登（Joe Biden）及奧巴馬（Barack Obama）等人則排最尾，被納入「失敗」（Failures）的行列。



英國《獨立報》27日報道，特朗普在社交媒體Truth Social上傳圖表的舉動，似乎是要呼應早前釋出的民調，其中有53%的共和黨人認為特朗普是他們最欽佩的共和黨總統，遠超林肯和前總統列根（Ronald Reagan）。

美國總統特朗普（Donald Trump）2026年8月27日在社交媒體上傳一張美國總統排行榜的圖表，並將自己排在第一位，即「最偉大」（The Greatest）的類別。（TruthSocial@realDonaldTrump）

不過，與該民調不同的是，特朗普自創的排行榜完全忽略了最近數十年的共和黨總統，其中列根、老布殊（George H.W. Bush）、小布殊（George W. Bush）皆未有入列。

相反，最近數十年的民主黨總統皆榜上有名，且全都集中在中下層，前總統克林頓（Bill Clinton）被歸類為「中等」（Average），而前總統卡特（Jimmy Carter）則與拜登等人一樣排最尾。

2026年8月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園主持一場以開學為主題的活動，以宣傳其政府的教育政策。（Reuters）

事實上，特朗普一直以來都對歷史很感興趣，更為此在白宮設立了「總統星光大道」，展示了歷屆總統的肖像和對他們成就的描述。然而，從排名榜上共和黨總統的缺失，以及拜登肖像被自動簽名筆簽名照替換，都足見特朗普的歷史觀帶有強烈黨派色彩。