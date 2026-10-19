特朗普擬驅逐民主黨索馬里裔女議員　奧巴馬斥政治迫害

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）公開聲明，譴責美國邊境事務主管霍曼（Tom Homan），稱共和黨政府「當然」可以剝奪民主黨議員奧馬爾（Ilhan Omar）的公民身份並將其驅逐出境。



奧巴馬於社交媒體X上捍衛奧馬爾，表示聯邦政府動用全部力量去打壓一位民選議員，僅因為她膽敢公開批評總統。

他呼籲所有美國人無論政治立場如何，都應該捍衛奧馬爾：「如果這成為新常態，沒有理由相信這種事會止步於她。」奧巴馬的公民身份曾受到特朗普（Donald Trump，又譯川普）的質疑，特朗普曾散播陰謀論，聲稱奧巴馬出生在肯雅，因此不具備擔任總統的資格。

2026年7月20日，美國民主黨籍眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）在明尼蘇達州副州長Peggy Flanagan的競選集會上發表演說。（Reuters）

素有「邊境沙皇」（Border Czar）之稱的霍曼，於星期六（17日）向霍士新聞（Fox News）的記者強調，對奧馬爾的調查「當然」會包括取消其公民身份並將其驅逐出境：「如果你在入籍過程中撒謊，那麼有程序會取消你的公民身份的。」而他亦表示曾於以前的案例做過相關程序。

2026年10月12日，美國民主黨籍眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）位於華盛頓特區的住所，遭國土安全調查局（HSI）人員突擊搜查。（Reuters）

奧馬爾是索馬里裔的歸化美國公民，於12歲時跟隨父親到美國，而5年後，當她父親入籍成為美國公民時，當時她年僅17歲（未成年），因而自動隨父親歸化入籍。

國土安全調查局（HSI）於12日突襲搜查她於華盛頓特區（Washington D.C.）的住所，查明奧馬爾或其家人在獲得公民身份時是否違反了任何法律，此行動引發了強烈反彈，並招致指責，認為特朗普政府正在利用聯邦政府的權力打擊一位政治對手。

奧巴馬指聯邦特工搜查了她的住所，沒收了她的個人記錄，並扣押了她的手機：「這一切都是為了尋找20年前根本不存在的「鐵證」，以此來支持他們的指控。」