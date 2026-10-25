日男教職員夥同20歲女「踩爆30隻活倉鼠」拍片牟利　女事主認罪

日本一名20歲的無業女子與岩手縣立宮古水產高中一名36歲男教職員，今年3月間在瀧澤市一間酒店內，合謀以腳踩殺30隻倉鼠，並由男子全程拍攝虐殺過程後販售影片，女子因此獲得約4萬日圓（約2000港元）報酬。2人劣行曝光後，女子於盛岡地方法院開庭時坦承犯行，檢方痛批其「毫無對生命的敬畏」並依法求刑1年，法官預計11月6日宣判。



冷血男女酒店虐殺30隻倉鼠 檢斥「極度殘忍」求刑1年

根據《讀賣新聞》報道，一名20歲女子與一名36歲岩手縣立宮古水產高中的男教職員共謀，於3月22日前往瀧澤市一家酒店。期間，男子指使女子以腳將30隻活體倉鼠一隻隻踩爆致死，並親自拍攝過程將影片公開販售牟利，事後女子則分得約4萬日圓（約2000港元）作為報酬。

日本一名女與男教職員在飯店虐殺30隻倉鼠。（Ricky Kharawala@Unsplash）

案件於昨日在盛岡地方法院首次開庭，女子當庭坦承所有虐殺罪行，檢方在法庭上嚴厲斥責「犯行極度殘忍，完全感受不到對生命的任何敬畏與尊嚴，極具社會惡劣影響」，並請求法院判處1年有期徒刑。

女子的辯護律師則主張，被告當時對於踩死倉鼠心生抵抗，但因無法拒絕男子指示才勉強為之，並非出於明確殺意，請求法院給予緩刑。全案辯論已經終結，法官預計將於11月6日正式宣判。

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