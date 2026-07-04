柴犬凌晨等候主人下班　遭冷血狂徒持弩射擊擄走　警方抓獲嫌疑人

居住在四川德陽的楊女士養了一隻柴犬，名叫「Happy」，但大家更習慣稱呼牠為「黑皮」，小傢伙剛剛一歲多，性格特別乖巧。楊女士表示，自己從事電商的工作，常常忙碌到深夜，每天，黑皮都會在附近的停車場等待她下班。



然而這天，令人心痛的一幕發生了。從監控錄像中可以看到，凌晨2點多時，黑皮按照習慣，趴在停車場等待主人。就在這時，一名頭戴頭盔，騎着摩托車的男子注意到了牠，並悄悄跟了上來。男子下車後，慢慢靠近，然後，掏出了一把疑似弓弩的器械朝着黑皮扣動了扳機。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

男子下車後，慢慢靠近，然後，掏出了一把疑似弓弩的器械朝着黑皮扣動了扳機。（抖音＠我的德陽）

柴犬被射傷的案發過程：

+ 7

黑皮受傷後，害怕極了，只能一瘸一拐的朝着主人店鋪的方向倉皇逃跑。誰知，男子卻並未作罷，而是選擇騎車悄悄跟了上去……黑皮耗盡全身的力氣，卻還是在距離店鋪不遠的地方倒下。該男子看到後，沒有絲毫猶豫，選擇再次扣動了扳機……

最終，在這連續的攻擊下，黑皮逐漸失去了意識，緩緩癱倒在地。而在確定這一切後，男子迅速下車，掏出了隨身攜帶的白色口袋，將牠裝了進去，飛速離開了現場。儘管已是深夜，但從監控錄像中可以清晰看到，男子的摩托車上還存放着多個同款白色口袋。

楊女士下班後，沒有發現黑皮的蹤影，四處尋找未果後，在次日調取了附近的監控，這才終於發現了真相，並立刻向當地派出所報案。該事件曝光後，在網絡上引起了軒然大波，網友們不僅嚴厲譴責偷狗行為，也十分擔憂違禁器械對公共安全構成威脅。

德陽市公安局旌陽區分局也立刻介入了調查，警方通過查看監控軌跡，走訪摸排等方式，最終成功鎖定了嫌疑人。6月2日12時10分左右，民警將盜竊寵物狗的嫌疑人肖某抓獲。警方在其家中查獲到了摩托車、弩等作案工具，目前，案件正在進一步的偵辦之中。

後續，他們不僅要持續追尋黑皮的下落，還將徹查肖某過往是否涉及過其他盜狗案件和非法持有管制弓弩的違法行為。事後，楊女士十分自責，對狗狗被射擊的行為表示無法理解。

黑皮的故事是不幸的，但所有人都在期盼着奇蹟的降臨。最後，也想提醒所有鏟屎官，一定要保護好自己的狗狗，出門務必佩戴牽引繩，不要讓牠們離開自己的視線範圍之內，也希望，所有的狗狗都可以被温柔以待……

【延伸閲讀】狗狗闖禍打碎水杯！心虛轉身假裝看風景 超絕演技企圖萌混過關（點擊鏈接看原文）

+ 6

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】