越南12人狂偷住宅區2700隻寵物貓　轉賣餐廳淪「食用貓肉」惹公憤

越南胡志明市警方10月4日拘捕12名男子，他們被指控趁著夜間、潛入住宅區並偷走近2700隻貓，後續更將這些貓轉賣、淪為食用貓肉，喪盡天良的行為曝光後引來公憤。



越南12人偷逾兩千隻貓 轉賣成食用貓肉引公憤

《海峽時報》引述法新社報道，根據越南胡志明市警方和官方媒體5日的消息，共計有12名男子被捕。39歲的首腦與11名共犯每晚深夜11時到凌晨4時之間，會騎着電單車在住宅區遊蕩，更利用自製陷阱或設備抓貓，據稱平均每組人一晚大約能抓到4到10隻貓。

將貓抓回後，這個犯罪集團會將其當作食用肉轉賣，據稱這些偷來的貓賣給當地餐廳，每公斤至少能賣到7萬越南盾（約21港元）。

在越南，食用貓肉和狗肉是合法，許多餐廳也公開宣傳這類菜餚，但商家必須持有證明動物來源的相關證書。

警方在聲明中表示：

這12名男子因涉嫌盜竊財產被捕，並承認偷竊和販運了約2700隻各種品種的貓。

但目前尚不清楚他們具體是在何時開始和運作多長時間，針對此案的刑事訴訟程序已於4日啟動。

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