美國27歲女街頭虐貓　踢碎牠頭骨更即席「吃掉」　被捕時木無表情

美國俄亥俄州發生一宗駭人事件，27歲女子費雷爾（Allexis Telia Ferrell）被控在住宅區，當着多名民眾面前踩踏貓咪的頭部，殺死後還當眾吃貓，誇張事件讓民眾報警，被控多項重罪。



27歲女子費雷爾被控在住宅區，當著多名民眾面前踩踏貓咪的頭部，殺死後還當眾吃貓，被控多項重罪。（Stark County Jail）

事件於8月16日晚間11時左右發生在坎頓市（Canton）第13街當地社區，27歲女子費雷爾在鄰居面前當眾殺貓並且吃貓，引發混亂。警方表示，有民眾報案稱，看到費雷爾手上拿着一隻貓正在吃，貓的頭似乎被撞碎了。

警方抵達現場時，發現費雷爾手腳上都有血跡，嘴巴上甚至還有貓咪的皮毛，將她逮捕帶回警局時，臉上完全沒有任何表情。

費雷爾被控傷害動物、禁止飼養寵物與妨害治安行為等罪，保釋金定為10萬美元（約港幣78萬元），目前尚不清楚她所殺害的貓咪是否有人飼養，本案預計於當地時間8月26日開庭審理。

【延伸閱讀】遊客餵河馬吃膠袋還「對斑馬鹹豬手」 印尼動物園查出車牌促道歉

+ 15

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】