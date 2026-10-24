路透：白宮多年來頻要求馬斯克調整星鏈計劃　過度依賴私企引擔憂

路透社10月23日引述消息人士報道，早在本月烏克蘭軍方被限制使用星鏈（Starlink）系統之前，拜登（Joe Biden）和特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府就曾多次要求SpaceX在不同國家開啟或關閉其星鏈服務。美國政府高度依賴SpaceX執行外交政策，引發對國家安全決策權落入私人企業和未經選舉的億萬富翁手中的擔憂。



報道指，在拜登總統任期內，這些要求包括關閉星鏈服務，以防止伊朗在也門和黎巴嫩的代理民兵利用星鏈進行通信；以及開啟星鏈服務，為伊朗和烏克蘭境內的民眾連接互聯網，以支持其軍事行動。

消息人士稱，特朗普政府也曾要求馬斯克（Elon Musk）在2025年和2026年美以空襲伊朗後，在伊朗啟用星鏈服務，希望此舉能增強反政府抗議者的網絡存取和通訊能力。

2024年2月20日，烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）地區，圖為一名烏克蘭第47旅的士兵在前線陣地準備連接星鏈衛星網絡系統。（Reuters）

近期，美國限制烏克蘭使用SpaceX衛星服務引發的軒然大波，引發人們對美國政府與馬斯克關係的質疑，因後者的公司擁有對美國軍方及其盟友至關重要的系統。

拜登與特朗普時代對馬斯克的要求表明，美國政府與一家私人企業之間存在着前所未有的密切關係，美國政府在外交政策的實施過程中對這家私營企業的依賴程度空前高漲。

2025年10月11日，星鏈（Starlink）的標誌出現在智能手機屏幕上。星鏈是由 SpaceX營運的人造衛星網絡，旨在為全球民眾提供高速網絡。（Getty）

儘管烏克蘭是美國的盟友，但近期對其的限制也令歐洲官員感到不安。一些歐洲官員認為，歐洲必須發展自身的軍事衛星通訊能力，因為目前尚無切實可行的短期替代方案。