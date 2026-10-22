以色列數十戰機飛近伊朗邊境　美國官員憂或欲引伊方開火

綜合美國和以色列媒體報道，以色列空軍10月19日曾出動數十架戰機飛越敘利亞和伊拉克上空，並向伊朗邊境進發。相關飛行路線與模擬對伊朗發動攻擊的作戰航線高度吻合。有部分美以官員表示，這次行動並無異常，目的是威懾伊朗，但仍可能造成誤判，引發伊朗軍事回應，重新點燃戰火。



報道指，這批戰機在即將抵達伊朗邊境時突然轉向，並返回以色列。有消息人士指，以色列在行動前已告知華盛頓，並稱此次行動屬軍事演習，旨在透過展示武力威懾伊朗。

但有消息人士認為，部分以色列官員或許曾希望伊朗向這些戰機開火，好為以色列發動攻擊提供正當理由。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）曾於本月初尋求對伊朗發動攻擊，但美國總統特朗普（Donald Trump）反對在美國中期選舉前發動新一輪衝突。

2026年10月21日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahhu，中）、國防部長卡茨（Israel Katz，左）以及以色列軍隊總參謀長扎米爾（Eyal Zamir，右），在以色列米茨佩拉蒙（Mitzpe Ramon）附近的一處基地出席了以色列軍隊新任軍官的畢業典禮。（Reuters）

以色列即將舉行大選。國防軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）此前曾向美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）發出警告，指如果以色列在下週國會大選前發動戰爭，很可能將大選延遲，但他其後改口稱，軍方確保下週選舉可在「沒有外部介入」的情況下進行。

有以色列官員擔心，內塔尼亞胡和國防部長卡茨（Israel Katz ）可能會促使伊朗考慮對以色列發動先發制人的攻擊。安全人員和反對派人士敦促扎米爾，除非有真正的軍事必要性，反對在選舉前發動任何突襲，認為此行動可能會影響選舉。