美第一夫人梅拉尼婭暗示或親赴烏克蘭　視察先前促成局部停火

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）10月24日（周六）暗示，可能親赴烏克蘭視察由她促成的俄烏局部停火。



據《紐約郵報》（New York Post）周六報道，梅拉尼婭與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日在棕櫚灘為中期選舉提前投票後見記者；她首次開腔談及為赫爾松州奧列什基市（Oleshky）促成的局部停火，稱「我們談了，簽了協議」，並表示很高興獲教宗良十四世（Pope Leo XIV）支持，停火定於27日開始，希望一切按計劃進行。被問及會否親赴烏克蘭時，她稱「到時再看」，特朗普則稱可能成事。

2026年10月6日，在烏克蘭首都基輔，人們舉著標語參加集會，要求建立人道走廊，以便從赫爾松州奧列什基鎮撤離烏克蘭平民。（Reuters）

特朗普讚揚妻子做得比專業特使威特科夫（Steve Witkoff）及庫什納（Jared Kushner）更好，又不排除派她加入談判，稱她促成的停火關乎兒童、平民及長者。

奧列什基距前線約八公里，約2000名居民多為長者及兒童，戰火淪至民眾以草充飢，瀕臨人道災難；梅拉尼婭周五宣布促成停火，讓居民撤離及人道援助送達，獲克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）與烏克蘭人權事務專員盧比涅茨（Dmytro Lubinets）的讚譽。