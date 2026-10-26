北海道熊「挖地道破解電網」鑽農田飽餐　小熊全程偷師引居民擔憂

日本熊害問題持續惡化，北海道近日出現熊隻挖開防熊電網下方泥土闖入農田的案例，顯示傳統防護措施已難以阻擋。日本放送協會（NHK）分析約1600筆熊出沒通報後發現，熊的活動範圍正從偏遠山區擴展至市區，今年截至10月19日，日本全國已有74人遭熊襲擊受傷，隨著冬季逼近，熊隻頻繁覓食的情況恐將加劇。



上個月底，北海道發生一宗驚悚事件，一頭熊突然從路旁竄出，一巴掌拍在行駛中車輛的擋風玻璃上，嚇得車內乘客連連驚呼。事件再次凸顯日本熊害的嚴重程度。

日本熊災再傳，今年已有74人受傷，熊甚至已經學會破解通電鐵絲網。（Zdeněk Macháček@Unsplash）

NHK報道指出，儘管當地農民為了防熊而裝設電網，但熊竟然挖開電網下方的泥土，只花幾秒鐘就成功破解防護措施。畫面顯示，這頭熊大搖大擺鑽進農田飽餐一頓後，再從電網下方的洞口鑽出。更令人擔憂的是，熊的一舉一動全被兩隻小熊看在眼裏。專家指出，熊的學習能力相當強，一旦在農田嘗到甜頭，就可能反覆回來覓食，甚至學會破解電網，讓日本農民防不勝防。

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NHK分析北海道約1600筆熊出沒通報後發現，熊的活動範圍持續擴大，從一開始的偏遠山區、農田地帶，如今就連市區內都出現熊的目擊紀錄。全日本各地的市中心也頻繁出現熊的蹤跡，讓當地居民人心惶惶。

根據報道，關於本年度熊襲人的傷亡情況，截至10月19日，岩手縣已有12人受害、福島縣11人、秋田縣9人，日本全國累計有74人受傷。由於即將進入冬季，熊正在大量取食以便過冬，加上各地迎來豐收祭，日本恐怕還會出現更多熊目擊事件，民眾需提高警覺。

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