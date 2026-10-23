莫斯科同意重啟美俄烏三方和談　普京向澤連斯基「狠斬了五刀」？

採訪是從一部電影聊起的。10月22日，普京在劇院觀看電影後接受記者訪談，他先誇《出生帝國》是「真正的藝術作品」，還建議給所有學生和老年人免費觀看，氣氛鬆弛得像一場文化對談。然後，記者「忍不住」詢問普京，怎樣看澤連斯基最新表態。



此前一天，澤連斯基被FOX主持人詢問：你是否會接受一項和平協定，將一切凍結在現在的狀態，您仍然保留你國家75%或更多的領土嗎？無論它是怎麼開始的，你會接受現在的狀況嗎？澤連斯基回答：「會的。」

顯然，這是烏克蘭方面的一個重大轉變。普京接過話頭，刀就落下來了。大致五刀吧，一刀更比一刀狠。

第一刀，對於烏東，直接否定是烏克蘭「領土」。普京開口就說：「首先，我的立場是：這些土地本就不屬於烏克蘭，這是屬於歷史上俄羅斯的領土。」他緊接着補充說，更何況，那裏的民眾還公投申請加入俄羅斯，因此，談論「領土損失」，「在我看來是不合適的」。真夠狠的，狠就狠在，手術刀落下的位置。

澤連斯基日前說，願意接受「75%或更多領土」的凍結方案。（Reuters）

在霍士鏡頭前，澤連斯基說，願意接受「75%或更多領土」的凍結方案，是在算還剩多少。但普京連這個算術都不接，這原本就不是你的，你這樣說根本不合適。意思也很簡單，你沒法損失一件不屬於你的東西，你也沒法談判一件在法律上不存在的事。

談判桌上最狠的一招，不是討價還價，而是直接掀掉對方算帳的桌子。你在算還剩多少，他在告訴你：這本就不該你來算。

第二刀，轉向歐洲，用了一個臨床詞彙。普京說，歐洲國家「不斷談論俄羅斯的威脅，談論準備與俄羅斯開戰」，這在他看來，是「某種政治精神分裂症」。然後，他冷冷補了一句：「希望這也會過去。」

「精神分裂症」這個詞的殺傷力，在於它不跟你辯論對錯，而是把你的立場從「可爭論的意見」降格為“需要被觀察的症狀」。簡單來說：歐洲，你有病。

所以，普京緊接着說出了下一層：歐洲民眾不想打仗，「我們也不想」，但「有人曾承諾幫助，他們打算幫到最後一個烏克蘭人」。

歐洲人感覺自己是替天行道，是「援助」烏克蘭；但在普京口中，你們是作孽，是讓烏克蘭人一個一個地消失。同一件事，換一個詞，就從道義變成了虛偽。

英國首相施紀賢、德國總理默茨、法國總統馬克龍2月13日出席慕尼黑安全會議期間，舉行三方會晤。（Reuters）

第三刀，落在烏克蘭徵兵上，用的是畫面。普京說得很形象，「我們看到，烏克蘭在街上像抓捕流浪貓狗一樣抓人，強行把人驅趕上前線。」

他還說，官方統計顯示，烏克蘭逃兵有五十萬，「我認為真實數字還更高，西方對此也是心知肚明」，結果就是烏克蘭士兵作戰意志不斷下滑。

普京還補了一句，「誠然，烏方依舊有一批鬥志較強的民族主義武裝分子，但說得委婉一點，這些人並不總在前線作戰。被強行抓來的普通民眾，反倒被推到最前線。」

普京還話鋒一轉，問了一個看起來像是替烏克蘭人問的問題：烏克蘭領導層怎麼對待自己的公民？「也像那些想借他人之手削弱俄羅斯的人一樣，當作消耗品嗎？」

這段描述當然可以打折聽，它是戰爭一方對另一方的指控。但它之所以有殺傷力，恰恰因為它觸到了一個在所有「領土」、「安全架構」、「戰略緩衝」之下被壓住的東西：每一具被統計的身體，都曾經是一個會怕、會累、會想回家的人。

兩個關鍵字：流浪貓狗，消耗品。普京短短幾句話，把抽象的數位重新拍成了畫面。數位是戰爭的會計，畫面是戰爭的回聲。

數位是可以辯論的，畫面不行。你可以質疑「五十萬逃兵」的真假，但你沒法忘掉那個「像抓流浪貓狗一樣抓人」的場景——這就是語言的力量：它不需要被證實，只需要被記住。

2026年2月21日，在俄羅斯入侵烏克蘭週年紀念日前夕，一名年輕示威者在德州休士頓市政廳舉行的聲援烏克蘭集會上揮舞著烏克蘭國旗。 （GettyImages）

第四刀，是那種「不攔你」的狠。

一如以往，普京指責烏克蘭方面挑起了戰爭。他說：就在這次衝突前，他還曾向烏克蘭方面提議：不要走向衝突激化，我們坐下來談判。得到的答覆卻是 「不，我們要打仗」。那好吧，悉聽尊便。

當然，這是普京的說法。在澤連斯基看來，是普京挑起了戰爭，俄羅斯是侵略者。但普京夠狠的一點，不在於威脅，在於姿態上的徹底抽離。

通常一方說「我們不想打」，後面跟的是條件、是紅線、是「但是」。普京這裏沒有「但是」。他把戰爭的選擇權輕飄飄地推回給對方：是你想打，那就打。

什麼意思？對方是麻煩製造者！我不需要阻止你，我們奉陪到底。哦，普京還說了，「無論如何，我們會完成自身任務，特別軍事行動的全部目標終將實現。」

最後一刀，最耐人尋味，因為它聽起來最溫和。普京說，烏克蘭人是「非常親近我們的人民」，「最新的遺傳學研究顯示，俄羅斯人和烏克蘭人實際就是一個民族。」

「一個民族」，感覺味道就變了。這意味着這是蘇聯的遺留問題，這是一個國家間的內戰，這是你們勾引外敵挑起的戰爭。

換句話說，如果「領土」不是他們的，如果「援助」是在消耗他們，如果「戰爭」是他們自己想打的——那麼最後這一句「一個民族」，烏克蘭這個國家，確實存在都是一個問題。

2026年10月1日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）出席瓦爾代辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）全體會議時發表講話。（Reuters）

當然，這也是普京的看法，烏克蘭肯定一萬個不贊同。普京也認識到這一點，所以還補了這樣一句話，「當然，如果有人堅持別的看法，我們也可以接受。這是歷史造就的局面，也是如今的客觀現實，但一切問題都可以通過談判解決。」

最溫柔的刀，往往插得最深。前面四刀都是硬的，最後一刀卻是軟的——軟得像親人之間的家常話。可正是這句「一個民族」，感覺把烏克蘭作為一個獨立國家的全部敘事，都要連根拔起了。

最後，怎麼看？還是粗淺三點吧。

第一，不得不佩服，普京的嬉笑怒駡風格。早幾年的，普京的狠，全世界似乎很熟悉，畫紅線、亮核彈，用音量製造威懾。

現在的狠，則是轉換詞典。「領土損失」換成「歷史歸屬」，「援助」換成「消耗品」，「反對者」換成「精神分裂症」，嬉笑怒駡間，更有殺傷力。

因為最鋒利的表態，從來不是讓你反駁，是讓你在開口之前，找不到原來自己的詞。話語權的爭奪，最先爭奪的就是定義事物的權力。

第二，不得不佩服，普京的自信滿滿。 歐洲「政治精神分裂症」後面，跟着「希望這也會過去」，烏克蘭「想打就打」後面，跟着「我們自己的任務會完成」。

每一句狠話的落點，都在一個不需要被回應的未來裏。不是「我要打敗你」，是「你會過去，而我在等着」。

這種姿態比威脅更難對付，因為威脅需要你回應，而「等着」不需要。但「等着」的代價，從來不由等着的人支付。

烏克蘭局勢：圖為俄烏首輪和談2月28日在白羅斯戈梅爾（Gomel）舉行的場地內，有放置兩國國旗。（AP）

第三，俄烏的糾葛，是一筆理不清的歷史舊賬。「一個民族」聽起來像親情，卻是讓人哭笑不得的恩怨情仇。

哦，澤連斯基最近一次訪談中，也談到了基輔羅斯，他說，是烏克蘭繼承了基輔羅斯，當時俄羅斯還不存在。但在俄羅斯的歷史敘事中，基輔羅斯是俄羅斯的源頭；烏克蘭的很大一部分領土，都來源當年蘇聯的賜予……

唉，不管怎樣，兄弟之國，現在不共戴天，真是讓人感慨萬千。好消息是，不管是被動還是主動，澤連斯基總算表達了和談的希望，普京也強調俄羅斯希望達成一攬子和平協議。

當然，狠話肯定還不少。狠話，感覺更是說給未來聽的，但未來，卻是由那些再也聽不到的人墊起來的。每一場戰爭的結尾，都是一紙協議；但每一紙協議的背面，都是一份再也念不出來的名單。這是怎樣的一個歷史性悲劇！

【本文轉載自微信公眾號《牛彈琴》】. 本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。