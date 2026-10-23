莫斯科同意重啟美俄烏三方和談 普京向澤連斯基「狠斬了五刀」？
採訪是從一部電影聊起的。10月22日，普京在劇院觀看電影後接受記者訪談，他先誇《出生帝國》是「真正的藝術作品」，還建議給所有學生和老年人免費觀看，氣氛鬆弛得像一場文化對談。然後，記者「忍不住」詢問普京，怎樣看澤連斯基最新表態。
此前一天，澤連斯基被FOX主持人詢問：你是否會接受一項和平協定，將一切凍結在現在的狀態，您仍然保留你國家75%或更多的領土嗎？無論它是怎麼開始的，你會接受現在的狀況嗎？澤連斯基回答：「會的。」
顯然，這是烏克蘭方面的一個重大轉變。普京接過話頭，刀就落下來了。大致五刀吧，一刀更比一刀狠。
第一刀，對於烏東，直接否定是烏克蘭「領土」。普京開口就說：「首先，我的立場是：這些土地本就不屬於烏克蘭，這是屬於歷史上俄羅斯的領土。」他緊接着補充說，更何況，那裏的民眾還公投申請加入俄羅斯，因此，談論「領土損失」，「在我看來是不合適的」。真夠狠的，狠就狠在，手術刀落下的位置。
在霍士鏡頭前，澤連斯基說，願意接受「75%或更多領土」的凍結方案，是在算還剩多少。但普京連這個算術都不接，這原本就不是你的，你這樣說根本不合適。意思也很簡單，你沒法損失一件不屬於你的東西，你也沒法談判一件在法律上不存在的事。
談判桌上最狠的一招，不是討價還價，而是直接掀掉對方算帳的桌子。你在算還剩多少，他在告訴你：這本就不該你來算。
第二刀，轉向歐洲，用了一個臨床詞彙。普京說，歐洲國家「不斷談論俄羅斯的威脅，談論準備與俄羅斯開戰」，這在他看來，是「某種政治精神分裂症」。然後，他冷冷補了一句：「希望這也會過去。」
「精神分裂症」這個詞的殺傷力，在於它不跟你辯論對錯，而是把你的立場從「可爭論的意見」降格為“需要被觀察的症狀」。簡單來說：歐洲，你有病。
所以，普京緊接着說出了下一層：歐洲民眾不想打仗，「我們也不想」，但「有人曾承諾幫助，他們打算幫到最後一個烏克蘭人」。
歐洲人感覺自己是替天行道，是「援助」烏克蘭；但在普京口中，你們是作孽，是讓烏克蘭人一個一個地消失。同一件事，換一個詞，就從道義變成了虛偽。
第三刀，落在烏克蘭徵兵上，用的是畫面。普京說得很形象，「我們看到，烏克蘭在街上像抓捕流浪貓狗一樣抓人，強行把人驅趕上前線。」
他還說，官方統計顯示，烏克蘭逃兵有五十萬，「我認為真實數字還更高，西方對此也是心知肚明」，結果就是烏克蘭士兵作戰意志不斷下滑。
普京還補了一句，「誠然，烏方依舊有一批鬥志較強的民族主義武裝分子，但說得委婉一點，這些人並不總在前線作戰。被強行抓來的普通民眾，反倒被推到最前線。」
普京還話鋒一轉，問了一個看起來像是替烏克蘭人問的問題：烏克蘭領導層怎麼對待自己的公民？「也像那些想借他人之手削弱俄羅斯的人一樣，當作消耗品嗎？」
這段描述當然可以打折聽，它是戰爭一方對另一方的指控。但它之所以有殺傷力，恰恰因為它觸到了一個在所有「領土」、「安全架構」、「戰略緩衝」之下被壓住的東西：每一具被統計的身體，都曾經是一個會怕、會累、會想回家的人。
兩個關鍵字：流浪貓狗，消耗品。普京短短幾句話，把抽象的數位重新拍成了畫面。數位是戰爭的會計，畫面是戰爭的回聲。
數位是可以辯論的，畫面不行。你可以質疑「五十萬逃兵」的真假，但你沒法忘掉那個「像抓流浪貓狗一樣抓人」的場景——這就是語言的力量：它不需要被證實，只需要被記住。
第四刀，是那種「不攔你」的狠。
一如以往，普京指責烏克蘭方面挑起了戰爭。他說：就在這次衝突前，他還曾向烏克蘭方面提議：不要走向衝突激化，我們坐下來談判。得到的答覆卻是 「不，我們要打仗」。那好吧，悉聽尊便。
當然，這是普京的說法。在澤連斯基看來，是普京挑起了戰爭，俄羅斯是侵略者。但普京夠狠的一點，不在於威脅，在於姿態上的徹底抽離。
通常一方說「我們不想打」，後面跟的是條件、是紅線、是「但是」。普京這裏沒有「但是」。他把戰爭的選擇權輕飄飄地推回給對方：是你想打，那就打。
什麼意思？對方是麻煩製造者！我不需要阻止你，我們奉陪到底。哦，普京還說了，「無論如何，我們會完成自身任務，特別軍事行動的全部目標終將實現。」
最後一刀，最耐人尋味，因為它聽起來最溫和。普京說，烏克蘭人是「非常親近我們的人民」，「最新的遺傳學研究顯示，俄羅斯人和烏克蘭人實際就是一個民族。」
「一個民族」，感覺味道就變了。這意味着這是蘇聯的遺留問題，這是一個國家間的內戰，這是你們勾引外敵挑起的戰爭。
換句話說，如果「領土」不是他們的，如果「援助」是在消耗他們，如果「戰爭」是他們自己想打的——那麼最後這一句「一個民族」，烏克蘭這個國家，確實存在都是一個問題。
當然，這也是普京的看法，烏克蘭肯定一萬個不贊同。普京也認識到這一點，所以還補了這樣一句話，「當然，如果有人堅持別的看法，我們也可以接受。這是歷史造就的局面，也是如今的客觀現實，但一切問題都可以通過談判解決。」
最溫柔的刀，往往插得最深。前面四刀都是硬的，最後一刀卻是軟的——軟得像親人之間的家常話。可正是這句「一個民族」，感覺把烏克蘭作為一個獨立國家的全部敘事，都要連根拔起了。
最後，怎麼看？還是粗淺三點吧。
第一，不得不佩服，普京的嬉笑怒駡風格。早幾年的，普京的狠，全世界似乎很熟悉，畫紅線、亮核彈，用音量製造威懾。
現在的狠，則是轉換詞典。「領土損失」換成「歷史歸屬」，「援助」換成「消耗品」，「反對者」換成「精神分裂症」，嬉笑怒駡間，更有殺傷力。
因為最鋒利的表態，從來不是讓你反駁，是讓你在開口之前，找不到原來自己的詞。話語權的爭奪，最先爭奪的就是定義事物的權力。
第二，不得不佩服，普京的自信滿滿。 歐洲「政治精神分裂症」後面，跟着「希望這也會過去」，烏克蘭「想打就打」後面，跟着「我們自己的任務會完成」。
每一句狠話的落點，都在一個不需要被回應的未來裏。不是「我要打敗你」，是「你會過去，而我在等着」。
這種姿態比威脅更難對付，因為威脅需要你回應，而「等着」不需要。但「等着」的代價，從來不由等着的人支付。
第三，俄烏的糾葛，是一筆理不清的歷史舊賬。「一個民族」聽起來像親情，卻是讓人哭笑不得的恩怨情仇。
哦，澤連斯基最近一次訪談中，也談到了基輔羅斯，他說，是烏克蘭繼承了基輔羅斯，當時俄羅斯還不存在。但在俄羅斯的歷史敘事中，基輔羅斯是俄羅斯的源頭；烏克蘭的很大一部分領土，都來源當年蘇聯的賜予……
唉，不管怎樣，兄弟之國，現在不共戴天，真是讓人感慨萬千。好消息是，不管是被動還是主動，澤連斯基總算表達了和談的希望，普京也強調俄羅斯希望達成一攬子和平協議。
當然，狠話肯定還不少。狠話，感覺更是說給未來聽的，但未來，卻是由那些再也聽不到的人墊起來的。每一場戰爭的結尾，都是一紙協議；但每一紙協議的背面，都是一份再也念不出來的名單。這是怎樣的一個歷史性悲劇！
【本文轉載自微信公眾號《牛彈琴》】. 本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。