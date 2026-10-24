澤連斯基證實美俄烏會談11月上旬舉行　坦承因戰爭「夜不能寐」

據新華社報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）10月23日在美國智庫哈德遜研究所一場線上會議上表示，烏美俄三方會談計劃於11月前半月在阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）舉行。此前，澤連斯基受訪時坦言過去4年多的戰爭讓他「夜不能寐」。



據烏克蘭國際文傳電訊社（Interfax）報道，澤連斯基在會議上表示：「我們隨時準備會面，哪怕是明天，但一切取決於俄羅斯方面。」

澤連斯基稱，當務之急是確保會談能夠舉行，烏方希望除美方外，歐洲和其他夥伴的代表也能參加會談。他強調，三方會談有必要從技術層面過渡到領導人層面，因為「關鍵問題只能在最高層面解決」。

2026年9月22日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump，右）出席第81屆聯合國大會期間與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr ZelenskIy，左）會面。（Reuters）

澤連斯基22日受訪，被問及過去四年多的戰爭帶來的負擔時，他眼含淚水，坦言：「說實話，我睡不著。」

澤連斯基又指自己與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關係不錯，但不認同特朗普將戰事歸咎於自己，認為此舉有轉移中東能源議題焦點之嫌。

同時，澤連斯基還質疑特朗普遲遲不簽署國會通過的對俄強硬制裁，或因有特殊關係或經濟交易，呼籲美方以同等強硬態度對待俄方。