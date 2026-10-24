克宮：俄美烏三方會談11月上半月在阿聯酋舉行　澤連斯基確認

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）10月23日（周五）表示，俄羅斯、美國和烏克蘭計劃於11月上半月在阿聯酋首都阿布扎比（Abu Dhabi）舉行三方會談，重點討論和平協議達成後的安全問題。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）同日確認，烏克蘭、俄羅斯和美國的和平談判代表已同意於11月上半月在阿布扎比舉行技術層面會談，並補充說，他希望隨後能舉行三國領導人會晤。



據新華社報道，佩斯科夫表示：「總統（普京，Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）闡述了談判的主題：俄羅斯和烏克蘭兩國邁向和平協議後的安全問題。」

2026年10月15日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）在克里姆林宮透過視像連線召開會議。（Reuters）

佩斯科夫又指，計劃中的會談將以三方形式舉行，並補充說原則上不排除歐洲國家參與的可能性。

路透社引述澤連斯基報道，在美國特使威特科夫（Steve Witkoff）與庫什納（Jared Kushner）與普京舉行會談後，澤連斯基23日與兩人進行通話。

澤連斯基表示，任何和平協議都需要為烏克蘭提供強而有力的安全保障，並為烏克蘭軍隊提供10年的資金支持。

澤連斯基透過視訊連線告訴哈德遜研究所：「計畫是在11月上半月舉行會晤，當然越早越好。」他表示，很大程度上取決於俄羅斯，並指出原定於本月舉行的類似會晤並未成行。

澤連斯基強調，繼續進行外交斡旋以達成停火協議並結束這場已進入第五年的戰爭至關重要，並補充說，歐洲也應該參與談判。

澤連斯基又指，技術討論之後舉行三國領導人會晤至關重要。

澤連斯基提到，雖然美方保證已取消速度限制，但烏軍仍在努力解決星鏈通訊系統的連接問題。

他坦承：「星鍊和星盾的限速仍然存在，速度尚未恢復。」澤連斯基的講法與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有關服務已全面恢復的說法相矛盾。

2025年8月23日，圖為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左），美國總統特朗普（Donald Trump，中），俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）。（Reuters）

澤連斯基亦提及，烏克蘭還在等待早前已達成協議的一批防空攔截器付運，這讓烏克蘭在面對俄羅斯無人機和導彈幾乎每天都發生的大規模襲擊時，防衛工作變得更加複雜。