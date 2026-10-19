國際海事組織：仍有約6000海員被困霍爾木茲海峽　獲保障前勿通過

國際海事組織（IMO）秘書長杜明基斯（Arsenio Dominguez）10月18日譴責霍爾木茲海峽商船襲擊事件持續增多，稱有約6000名海員被困海峽附近，呼籲在得到保障之前應避免通過海峽。此前，伊朗10月9日向國際海事組織控訴美軍利用海上遇險無線頻道恐嚇海員。



杜明基斯表示：「國際航運形勢依然嚴峻，有太多船隻遭到襲擊，尤其是在最近幾天。」隨後，他補充稱「自衝突開始以來，約有6000名海員仍然被困」，並呼籲航運方在得到保障之前，不要通過霍爾木茲海峽，也不要讓海員處於危險之中。

2026年10月12日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見在霍爾木茲海峽中的船隻。（Reuters）

在此之前，伊朗致信國際海事組織，指責美國軍方佔用海上遇險專用「VHF第16頻道」，以波斯語恐嚇、辱罵伊朗船員，甚至勸其棄船，將航道通訊頻道用作對平民船員的心理施壓工具。

對此，杜明基斯表示國際海事組織會收集、傳閱和討論各方訴求，但他暫未表示啟動相關調查。

美國中央司令部（CENTCOM）駁斥相關說法不實，辯稱其海上封鎖行動專業，霍士新聞（Fox News）報道指，伊朗信件中未提供錄音、文字等證據，因而無法證實相關指控。

據報道，截至10月9日，國際海事組織已記錄到100宗海上事故，自伊朗戰爭以來，已有24名海員喪生。杜明基斯警告稱船舶註冊造假、虛假船旗問題正加劇區域風險。