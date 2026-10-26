貝安德擬恢復與歐盟人員自由流動　法拉奇批評背叛英國脫歐原則

英國首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）暗示，願意考慮恢復歐盟人員自由流動制度，並呼籲國內就脫歐後的移民政策展開坦誠討論。



法媒引述英國《星期日泰晤士報》周日（10月25日）報道，貝安德指出，英國2020年正式脫離歐盟後，移民模式已發生變化，過去歐盟人員來往英國的流動方式，與目前情況有所不同。

他說：「過去那種人們來了又回去的循環式移民，與現在不同。脫歐後移民的整體格局已經改變，不是嗎？我們必須坦誠討論這些問題。」

2026年8月27日，英國首相貝安德（Andy Burnham）訪問北愛爾蘭，與北愛爾蘭首席部長敖美雪（左，Michelle O'Neill，又譯歐尼爾）和副部長彭傑利（右，Emma Little Pengelly）會面。（Reuters）

貝安德今年7月上任後，曾提出英國未來可能申請重新加入歐盟。他承諾在下個月於布魯塞爾舉行的英歐峰會前後，提出進一步改善雙邊關係的不同方案。

不過，貝安德仍承諾遵守前首相施紀賢（Keir Starmer）2024年大選時的競選綱領，即不恢復歐盟人員自由流動、不重新加入歐洲單一市場或關稅同盟。

因此，若要推動英歐關係出現重大改變，他可能須在預計2029年舉行的下屆大選中尋求選民授權。

蘇格蘭民族黨（SNP）主張蘇格蘭退出「英國脫歐」。(Getty Images）

貝安德也表明，不會建議英國加入歐元區或申根區。

反移民的英國改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）批評，貝安德有關恢復人員自由流動的言論，是對英國脫歐決定的「徹底背叛」。

英國與歐盟領導人計劃11月20日舉行峰會，爭取在食品和飲料貿易、青年流動及碳排放交易等領域達成協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

