英揆貝安德：冀有生之年英國重入歐盟　馬克龍表態歡迎

英國首相貝安德（Andy Burnham）9月30日表示，他希望有生之年看到英國重返歐盟，他同時強調，重返歐盟未必是目前應採取的行動；而法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則對其重返歐盟的想法表示歡迎。



貝安德周三在接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示：「我想審視各種選項。我已經說過了，否認也沒有意義；我在書中就說過，我希望看到英國在我的有生之年重返歐盟。所以沒必要說別的。」

2026年9月28日，英國首相貝安德（Andy Burnham）在利物浦出席工黨年度大會。（Reuters）

但貝安德亦指，「但這未必意味着現在就要這麼做。因為我們需要弄清楚，在考慮各種不同選項時，其性質究竟如何。」他隨後概述四種可能的途徑：維持現狀、加入關稅同盟、同時加入關稅同盟與單一市場，或重返歐盟。

而馬克龍則同日回應貝安德關於英國重返歐盟的提議，表示「歡迎回來」。他稱，「如果英國人想要回來，如果首相正朝着這個方向努力，我認為這對他的國家和歐洲人民來說都是非常好的消息。」