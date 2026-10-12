貝安德：俄羅斯干預英國脫歐公投　警告法德選民莫斯科正煽動歐洲

英國首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）指，俄羅斯曾干預2016年的英國脫歐公投，並警告法國及德國的選民莫斯科正滲透當地政治。



貝安德在10月11日的podcast節目「其餘皆是政治」（The Rest Is Politics）透露，在他上任時曾問過俄羅斯是否有干預2016年的公投：「而我得到明確的答案是確實有」。他未有明確說明俄羅斯是如何干預，亦未為該說法提供任何依據與細節。

貝安德同時指，歐洲民主國家的選民應充分理解那些破壞其國家政治的企圖，並警告法德兩國選民俄羅斯有意煽動兩國的政治：

我認為現在有必要明確記錄下這些情況，我相信這有助於德國和法國的選民明白，其中一些政治動向是由我們的敵人——即俄羅斯煽動。 英國首相貝安德（Andy Burnham）

俄羅斯駐倫敦大使館（Russian Embassy in London）並未有對此言論進行回應，而俄羅斯亦先前否認干預脫歐公投，指責英國陷入反俄至「歇斯底里」的情緒之中。

英國曾於2016年舉行脫歐公投，最終以52%票數贊成脫歐，成為繼二戰後英國最大的政治危機。而貝安德亦於上月表示，他可能下次大選主張英國重返歐盟，此言論在英國引發了關於與歐洲大陸關係的分歧與辯論。