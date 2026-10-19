貝安德擬打擊公共交通手機噪音　違者最高面臨千元罰款

據《衛報》報道，英國首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）將於周一（10月19日）發起打擊公共交通上擾亂秩序的運動，包括外開聲音、吸電子煙、亂扔垃圾等行為，並允許地方交通部門對違規行為處以最高100英鎊（約1045港元）的罰款。



貝安德在聲明中表示，火車上的手機聲音外放容易破壞旅途體驗，因此「發起一項全國性運動，提醒乘客在火車上佩戴耳機。除此之外，我們還賦予地方領導人新的權力，以解決公共交通工具上播放大聲音樂、吸電子煙和亂扔垃圾等問題。」

據報道，政府發起口號為「共用車廂，勿傳噪音」（share the carriage, not the noise）的宣傳活動，鼓勵乘客佩戴耳機安靜使用電子設備。

2026年10月16日，英國首相貝安德（Andy Burnham）在蘇格蘭發表一場聚焦於與蘇格蘭政府建立更緊密關係的演講。（Reuters）

民調顯示，約六成選民支持相關管制，免提通話位列民眾最反感乘車行為前三。倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）此前已推出文明出行宣傳，其中就包括鼓勵民眾佩戴耳機；另外自由民主黨則提議巴士違規也應罰款1000英鎊。

英國自由民主黨曾提議，對公共交通上的大聲播放的「耳機逃避者」（Headphone Dodgers）開徵最高1,000英鎊（約1萬港元）罰單。圖為倫敦地鐵。（Reuters）

不過，英國聯合工會（Unite）總幹事格雷厄姆（Sharon Graham）則表示，方案初衷雖好，但難以應對巴士司機日常遭遇的衝突與暴力，罰款機制仍無法切實保障運輸從業者。