內塔尼亞胡提出用加密貨幣繞過制裁　以色列前央行行長表明反對

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）提出利用加密貨幣及區塊鏈技術，協助以色列經濟應對潛在國際制裁，引發央行、經濟學家及反對黨批評。



路透社報道，內塔尼亞胡周五（10月23日）接受以色列第10頻道訪問時說，政府正為國際社會可能擴大制裁以色列的情況做準備，包括銀行業遭制裁的風險。

他表示：「可能出現制裁，包括針對銀行的制裁，因此需要建立一套繞過制裁的經濟體系。」

當被問及是否考慮使用加密貨幣時，他予以肯定，並表示區塊鏈技術也是可能選項。

2026年7月16日，以色列國家安全部長本格維爾在以色列國會為迎接2026年大選而解散前的一場會議上，與總理內塔尼亞胡交談。（Reuters）

英國、法國及加拿大上個月布佈禁止進口以色列在約旦河西岸定居點生產的商品，反映以色列因定居點政策面臨日益增加的外交壓力。

以色列央行罕見公開批評內塔尼亞胡，強調加密貨幣無法成為規避制裁的途徑，政府應致力維持與主要貿易夥伴的經濟關係，避免制裁發生。「以色列經濟的正確方向是維護與主要貿易夥伴的經濟關係，並着力防止制裁及其對經濟的負面影響。」

周日（25日），逾百名經濟學家聯署發表公開信，包括前央行行長弗倫克爾（Jacob A. Frenkel）及多名諾貝爾獎得主，警告有關構想可能導致失業率上升、外國投資減少，並嚴重損害以色列的國際經濟地位。

2026年10月25日，以色列士兵在約旦河西岸希伯倫的一次軍事行動中封鎖道路。 （Reuters）

經濟學家指出，南非、伊朗及俄羅斯等遭制裁國家的經驗顯示，經濟孤立可能大幅降低人民生活水平，並削弱國家提供安全資金以及抵禦敵人的能力。

信中寫道：「內塔尼亞胡明知故犯地將以色列國推向抵制和國際經濟孤立的境地，而他所能為以色列經濟提供的，卻是一個令人費解的解決方案——這種方案在犯罪組織中才被接受，對以色列經濟毫無助益。」

以色列將在周二舉行大選。民調顯示，執政聯盟與反對黨陣營均可能難以取得國會過半議席。

本文獲《聯合早報》授權轉載

