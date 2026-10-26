不只做汽車！豐田砸64億研發AI機器人　2028年全面換裝與中美競爭

全球最大汽車製造商豐田（Toyota）目標成為全球機器人領域的巨頭，正推動生產線現代化，以迎戰中國競爭同業，並將業務版圖拓展至汽車產業以外。



英媒報道，豐田高層主管正積極向全球投資人推廣機器人戰略，包括在每年64億美元的投資計畫下，部署40萬台機器人推動工廠自動化，並由生產部門最高主管領軍，成立專責機器人團隊。

全球最大汽車製造商豐田（Toyota）目標成為全球機器人領域的巨頭，正推動生產線現代化。（Getty）

今年4月，豐田在東京豐田體育館展示機器人技術實力。搭載AI的黑紅相間人形機器人CUE7在球場上運球，並將球投進籃框，贏得現場觀眾歡呼；在7月，從豐田AI機器人事業分拆成立的新創公司Walden Robotics籌得3億美元資金，估值達11億美元，該公司已在北美的豐田工廠部署通用型機器人。

豐田顯然正運用過去20年累積的機器人研發成果，將智慧型機器人商業化。豐田投資人、M&G資產管理公司的維恩表示：

我認為豐田有機會成為全球最大的人形機器人公司。誰掌握軟體層，誰就能掌控全球製造業。豐田正在開發自家的大型行為模型……由於企業規模龐大，豐田內部累積巨量資料。

高盛分析師也有相同看法，預期豐田到2035年有望拿下全球人形機器人市場3%至8%的市佔率，相當於每年19萬至54萬台的出貨量。

豐田旗下位於加州的子公司Toyota Research Institute，已開發出一套基礎模型，能將高層次決策轉化為精確、即時的實體動作與馬達控制。這套模型目前已應用於波士頓動力的Atlas人形機器人。

豐田內部研發、重約50公斤的人形機器人Eley，也將採用自家開發的基礎模型，透過觀察工廠員工的操作學習新任務，尤其是需要精細動作控制的工作，例如將零件從一個箱子移到另一個箱子。

豐田內部研發、重約50公斤的人形機器人Eley。（Toyota）

豐田預期2030年代初期啟用位於名古屋附近的新汽車組裝廠，會是2012年來在日本首座新廠，將導入機器人技術，以提升製造能力。

值此之際，美日韓等國的機器人產業已大步邁進，包括現代汽車收購美國波士頓動力公司後，計劃2028年起在佐治亞州工廠生產Atlas人形機器人，年產能將達3萬台；Tesla長期目標是Optimus機器人年產量100萬台，即便當前尚未量產。

報道引述的知情人士透露，豐田近期突然加大力道宣傳機器人發展願景，並由新任社長近健太領軍，原因是已經意識到必須加快腳步，不僅要在技術領域與中國競爭，也要在工廠生產現場迎頭趕上。

在豐田計畫部署的40萬台機器人中，約有25萬台已規劃供集團旗下公司及其供應商使用。

一名豐田投資人表示：「他們說，第一步是製造用於工廠自動化、解決勞動力短缺問題的機器人。但他們同時也在展示自身技術實力，而這可能成為未來進一步發展的範本與試驗場。」

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