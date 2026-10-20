東京都催繳信竟變「定時炸彈」？文京區出奇招繳納率暴增惹爭議

為了讓民眾「留下深刻印象」，東京都文京區區公所對欠繳保費者寄出設計獨特的催繳信，在各大新聞媒體及社群掀起極大的討論。據日媒富士新聞網（FNN）報道，文京區自2019年起顛覆公家機關的保守形象，將國民健康保險費的催繳信封大膽設計成「定時炸彈」造型。



以全黑為底色的信封上，背面印有時間倒數「00:00:01」與多色線條，並以斗大字體標註「緊急拆封」、「現在立刻打開！」。其他設計版本的信封，還有印滿「通知來啦ーー！」等動漫式顏文字，或在信封上畫了多達15個、密密麻麻的詭異眼球，衝擊感十足。

東京催繳信封獨特設計引爭議▼▼▼

+ 4

文京區解釋，因不少民眾漏看信件導致財產遭查封或加收滯納金，為吸引年輕族群目光才使用動漫手法。這項奇招也確實帶來驚人效果，該區國保繳納比例從實施前的約88%，在2025年度大幅飆升至約96%，主動查詢補繳的件數亦顯著成長。

不過，過於新潮的視覺手法也引起保守派輿論的撻伐。許多年輕族群稱讚「很有梗、完全打中世代痛點」、「既然這作法有效，那也不錯」，但不少市民與長輩批評：

「剛開始以為是惡作劇」

「畫面令人毛骨悚然」

「太輕佻不莊重」。



面對各界爭議，文京區公所出面致歉，承認「未顧及高齡者與身處困境者的感受，確實考慮欠周並深刻反省」，承諾未來會注意分寸拿捏，避免再造成納稅人不安與不適。

【延伸閱讀】沖繩辦醉駕模擬考 老司機紛鏟上行人路 教官在旁仍輾過假人

+ 19

延伸閱讀：

每天睡30分鐘！日男直播入浴「小鳥探頭 」出事了 網笑：睡覺很重要

女主播打哈欠被看光！華視放送事故道歉 民眾求情放過她「拜託不要懲罰」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】