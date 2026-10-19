美日「利劍」聯合軍演今起舉行　日媒：規模歷來最大　美航母參演

綜合日媒報道，美軍核動力航母「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt）10月19日駛離位於日本神奈川縣橫須賀市的美國海軍橫須賀基地，將參加同日啟動的日美大規模聯合軍演「利劍」（Keen Sword）。



據報道，「羅斯福」號靠港，是自2022年來，時隔4年再有不以橫須賀基地為母港的航母停靠，而兩年一度的「利劍」聯合軍演將在日本多地一連舉行11天，直至29日結束。

報道又指，此次軍演是迄今為止規模最大的一次，匯集約45,000名自衛隊人員和12,000名美國軍人，與此同時，日本具反擊能力的遠程「25式地對艦導彈」亦將首次加入演習。

美日關係：2024年4月5日，在前日本首相岸田文雄將對美國進行國事訪問前夕，白宮外已裝置日本和美國國旗。（Reuters）

自衛隊統合幕僚長內倉浩昭（Hiroaki Uchikura）周五（16日）表示，此次演習旨在強化日美應對「灰色地帶」活動及潛在武裝襲擊的能力，將協調「包括太空、網絡、電磁作戰等在內的各種行動。」

內倉浩昭強調，此次演習「並非針對任何國家，而是建立必要的系統和能力以應對任何突發情況」。