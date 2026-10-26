紐約曼哈頓針筒襲擊案　女子連傷2名猶太人　遇穆斯林秒道歉閃人

美國紐約街頭日前發生一宗襲擊事件，一名女子涉嫌持注射器攻擊兩名猶太男子，還試圖攻擊第三名男子，沒想到對方回答自己是穆斯林後，她竟向對方道歉並離開。女子事後遭到逮捕並被起訴，面臨多項仇恨犯罪指控，預計於10月底再次出庭。



持注射器襲2猶太男 還揚言「我要殺了你」

綜合外媒報道及法庭記錄，檢察官指出，這名女子莫查洛娃（Anna Mochalova）於當地時間10月21日下午5點50分左右，在曼哈頓鑽石區（Diamond District）的西47街（West 47th Street）尾隨並騷擾一名身穿哈西迪（Hasidic）傳統服飾的男子。法庭記錄顯示，受害者當時感到一陣刺痛，後來才發現自己流血。

美國紐約街頭日前發生一宗襲擊事件，一名女子涉嫌持注射器攻擊兩名猶太男子。（Instagram@mssp.shomrim）

該名女子尾隨並持注射器連續攻擊兩名猶太男子：

+ 2

約5分鐘後，當局指出，莫查洛娃又襲擊一名戴著猶太小圓帽的男子，據稱持針刺傷對方，並出言威脅：

快走開。我有槍。我要殺了你。

警方表示，莫查洛娃接著走近第三名男子，詢問對方是否為猶太人。男子回答自己是穆斯林後，她便向對方道歉，隨即離開。

鑽石區居民人心惶惶 店主盼以仇恨犯罪調查

這宗攻擊事件讓鑽石區的企業主與居民感到震驚。該區以猶太人經營的商家及猶太顧客集中而聞名，事件也讓當地社區氣氛更加緊張。一名企業主表示：「這種事也可能發生在我身上。」另一名居民則說：

這條街上有很多猶太人，每個人都很緊張。很難不緊張。

一名不願透露姓名的店主受訪時表示，他認識第一名受害者的家人，而攻擊事件就發生在距離他的店面僅兩間店的位置。他形容受害者一家人都很善良，也表示很高興這宗案件被當作仇恨犯罪調查。

【延伸閱讀】台女墨爾本市中心遭尾隨再刺胸 刀手落網 市長：當地仍安全（點擊放大瀏覽）

+ 7

面臨多項仇恨犯罪指控

莫查洛娃於25日接受提審，面臨多項仇恨犯罪指控。目前已部分繳納15萬美元的保釋金，預計將於10月29日再次出庭。

延伸閱讀：

遊客嚇壞！加州迪士尼入口驚見「65歲男屍」 警方緊急封鎖調查

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】