有片！3華裔生遇種族歧視遭掐頸　2澳洲女：永遠別想回到我們國家

澳洲悉尼發生針對中國留學生的種族歧視及暴力襲擊事件。3名中國留學生於7月25日凌晨在悉尼市中心準備乘車時，遭2名當地女子以暗藏種族歧視的語言挑釁，隨後演變成肢體衝突，其中1名留學生遭人掐緊頸部及抓傷臉，並遭辱罵，澳洲女子大喴：「永遠別想回到我們的國家」。事件引起華人社區高度關注，悉尼警方經調查後，已拘捕2名涉案女子。



3名中國留學生於7月25日凌晨時分在悉尼市中心準備乘車時，無故遭2名當地女子以「要寶可夢（Pokémon）卡嗎」暗藏種族歧視的語言挑釁。（影片截圖）

事件隨後演變成露骨的性辱罵及肢體衝突，其中1名留學生Lenny Tai更遭女子緊掐頸部及抓傷臉。（Lenny Tai圖片）

「想要寶可夢卡嗎？」 挑釁說話暗藏仇亞意味

綜合外媒報道，事發於當地時間7月25日凌晨約3時，29歲中國男留學生Lenny Tai、20歲的Minghao Zhan及另1名友人，在悉尼市中心禧市（Haymarket）準備乘搭網約車回家時，馬路對面有2名澳洲女子向他們作出挑釁。據Zhan在現場拍攝的影片顯示，其中1名女子最初反覆對他們大喊：「你們想要寶可夢（Pokémon，即寵物小精靈）卡嗎？」

2名澳洲女子挑釁3華裔生，其中1名女子最初反覆對他們大喊：「你們想要寶可夢卡嗎？」（影片截圖）

所謂的「寶可夢卡牌」交流，在此語境下疑帶有種族歧視意味。近期德國電視有節目主持人看到1張帶有日文的寶可夢卡片時，先是將其錯誤稱呼為「中國的」，隨後竟公然模仿東亞語言，說出「Ching Chong」一詞，該詞在西方語境中是一個歷史悠久且極具冒犯性的種族主義貶義詞，經常被用來嘲弄說漢語的人、華裔甚至其他外貌類似華裔的東亞人。

其中1名穿灰衣的女子持續錄影及言語羞辱，另1名穿綠色外套的女子則上前推撞及拉扯學生。（影片截圖）

其中1名穿灰衣的女子持續錄影及言語羞辱，另1名穿綠色外套的女子則上前推撞及拉扯學生。（影片截圖）

女子掐頸抓傷中國留學生 高呼：永遠別想回到我們的國家

面對敵意的語氣，3名學生本欲離開現場避免衝突，但2名女子持續尾隨，跟着他們橫過馬路，並開始作出性辱罵與種族主義攻擊。

女子高呼：「你想說那個C開頭的詞嗎？在澳洲？……你們永遠不會被允許回到我們的國家！」（影片截圖）

衝突其後演變成肢體暴力。其中1名穿灰衣的女子持續錄影及言語羞辱，另1名穿綠色外套的女子則上前推撞及拉扯學生，並大喊：「你想說那個C開頭的詞嗎？在澳洲？……你們永遠不會被允許回到我們的國家！」Lenny Tai表示，他在衝突中被其中1名女子緊緊掐住頸部，下巴與臉部被抓出流血傷痕。

女子高呼：「你想說那個C開頭的詞嗎？在澳洲？……你們永遠不會被允許回到我們的國家！」（影片截圖）

女子高呼：「你想說那個C開頭的詞嗎？在澳洲？……你們永遠不會被允許回到我們的國家！」（影片截圖）

警方拘捕2女 留學生坦言「不敢出門」

事件發生後，Zhan和Tai已向當地警方報案，在悉尼生活了5年的Tai坦言，事件對他造成了嚴重的心理創傷，連續多天不敢踏出家門：「我每天晚上都會做噩夢……我們睡不好，也吃不下東西。我住得離事發地點很近，感覺非常不安全。」而Zhan強調，事件凸顯了國際學生在悉尼面臨的嚴峻公共安全與仇亞問題。

警方於8月1日下午約2時15分，在Day Street警署正式拘捕2名分別26歲及33歲的涉案女子。警方聲明指出，2人被控以「普通襲擊」及「在公共場所/學校附近使用攻擊性語言」罪，現已獲准有條件保釋，並於2026年9月2日在法院提堂。

（綜合）

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