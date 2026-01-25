印度生美國大學「叮熱咖哩」被禁　告上法院抗議歧視獲賠156萬

美國一所大學因「印度料理味道太重」引發歧視爭議。科羅拉多大學（University of Colorado）一名印度學生，因在系辦公室微波爐加熱咖哩，遭校方人員酸「味道太重、很刺鼻」，雙方因此爆發激烈爭執。事後更接連遭遇學業受阻，最終憤而提告，最終校方決定以20萬美元（約156萬港元）達成和解，引發熱議。



綜合外媒報道，這宗「食物歧視」風波始於2023年。當時就讀人類學博士班的印度學生普拉卡什（Aditya Prakash），在系上公用微波爐加熱一道「菠菜芝士」（palak paneer），卻遭一名行政人員當眾嫌棄「這味道真刺鼻」，並聲稱系上有「禁止加熱強烈氣味食物」的規定。

普拉卡什指出，該規定並未張貼公告，當他追問哪些食物才被允許時，對方竟回答：

三文治可以，但咖哩不行。

讓他感到強烈不適。兩天後，普拉卡什與包含未婚妻在內的4名學生，刻意再次在同一台微波爐加熱印度料理，以表達抗議，沒想到此舉卻成為導火線。

系上隨後寄出全體信件，提醒避免準備「氣味濃烈、殘留味道的食物」，普拉卡什則回信反問，為何他人能用慢燉鍋加熱辣椒料理，印度咖哩卻不被接受，更直言這是歧視行為。

然而，抗爭後隨之而來的是校方的「懲罰」。這對情侶指控，在槓上行政人員後，他們的學術地位無預警崩塌，原本4.0的優異GPA（學業成績平均點數）卻被校方抹黑成「表現不佳」，不僅研究指導教授無故切割，連原有的助教工作與博士資助也一併被拔除。

兩人憤而告上聯邦法院，指控校方「食物歧視」與惡意報復。雖然校方重申，並未承認任何不當行為，但為了平息爭議，最終同意支付兩人共20萬美元的和解金，並頒發碩士學位結案，但條件是兩人未來不得在該校求學或任職。

目前這對情侶已搬回印度，普拉卡什受訪時感嘆，這場訴訟從來不是為了錢，而是為了證明「歧視印度人的文化特徵是有後果的」。他也直言這次經驗讓他心碎，

無論你表現多優秀，這個系統總會因為你的膚色或國籍，隨時告訴你可以被送回家。

