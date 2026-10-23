90歲華人教授紐約地鐵遇襲　疑被惡意猛推「直飛出車廂」重傷骨折

紐約曼哈頓近日發生一起令人憤怒的地鐵襲擊事件。一名90歲的退休華人老教授，搭乘地鐵準備下車時，只是禮貌地請一名擋在車門前的男子讓路，沒想到竟遭對方猛烈推撞，整個人直接飛出車廂，重重摔在月台上。老人髖部嚴重受傷，最終不得不接受髖關節置換手術。



事發後，襲擊者逃離現場，紐約警方已公布嫌疑人監控畫面，呼籲公眾協助追查。

遇襲的90歲美籍華裔天體物理學家C.G. Wang王教授及其兒子。（ABC7影片截圖）

據了解，案發於10月6日下午約1點，地點位於曼哈頓中城繁忙的萊辛頓大道與東53街（Lexington Avenue–53rd Street）地鐵站。

儘管已是90歲高齡，美籍華裔天體物理學家王教授（Dr. C.G. Wang）依然保持著嚴謹的學術生活，他退休前是一名天體物理學研究者，經常獨自搭乘地鐵前往曼哈頓中城的辦公室從事學術研究與寫作。

王教授回憶道，自己在過去約10年中曾無數次搭乘這條地鐵線。由於視力欠佳，他平時習慣提前站在離出口扶梯最近的車門前，以便下車後能迅速出站。

然而10月6日當天，當列車即將進站時，王教授發現一名年輕男子正擋在車門中央。他客氣地開口表示自己需要下車，希望對方能稍微讓一下。男子最初確實挪了挪身體騰出通道。然而，就在列車停穩、車門轟然打開的瞬間，這名男子突然從王教授身後爆發式地猛推了一把！

王教授回憶，自己根本沒有任何反應和防備的時間，整個人直接被「推飛」出了車廂，狠狠砸向月台。他的髖部率先著地，肩膀和頭部也接連撞擊在堅硬的地面上。襲擊者則在眾目睽睽之下迅速逃離了現場。

事故發生後，王教授被緊急送往附近醫院。醫生檢查發現，猛烈的撞擊導致其髖部嚴重粉碎性骨折，必須立刻進行人工髖關節置換手術。

王教授在病床上唏噓道：

我活了90年，幾乎從來沒有遭遇過任何嚴重的意外，更沒有因為傷病住過院。

他萬萬沒想到，自己只是像往常一樣正常通勤、禮貌下車，竟會遭此橫禍。雖然頭部並無大礙，但這場手術徹底打破了他原本能夠完全獨立自主的生活。

聞訊趕到醫院的兒子Juin Wang在醫院得知父親不是意外摔倒而是慘遭人身襲擊後，感到無比震驚與憤怒，更讓他難以接受。

Juin在接受媒體採訪時質問：

究竟是什麼樣的禽獸，會對著一個90歲、身體虛弱、視力又不好的老人家下這種狠手？！

他表示，父親雖然高齡，但此前身體硬朗，不需要家人每天接送，如今卻被迫面對極其艱難和漫長的康復過程。

隨著案件調查持續，紐約市警察局（NYPD）已經調取了車廂與月台的監控畫面，並向社會公開發布了涉案嫌疑人的影像資料，呼籲知情民眾提供線索▼▼▼

但截至10月22日，警方仍未宣佈逮捕任何人，襲擊者的身份與作案動機尚在調查中。這起惡性事件再次引爆了外界對紐約地鐵安全環境的強烈擔憂。

今年3月8日，紐約曼哈頓另一處地鐵站也曾發生嚴重襲擊，兩名乘客先後被推下月台，其中一名83歲老人傷勢嚴重，後來不幸去世。該案嫌疑人隨後被警方逮捕，並面臨謀殺等刑事指控。

對於高齡長者而言，月台堅硬的地面和人流擁擠的環境本就充滿風險，而這種毫無徵兆的暴力推撞更是致命。

目前，王教授仍在努力進行康復訓練，家人最大的願望不僅是希望兇手儘早落網歸案，更期盼老教授能夠重新站起來，重獲獨立生活的能力。

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