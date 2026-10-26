塞爾維亞奪命意外激發學生運動　終結武契奇十四年執政｜新聞背後

塞爾維亞周日（10月25日）舉行提前大選，由學生主導的「學生名單」運動勝出，前總統武契奇（Aleksandar Vučić）承認所屬進步黨（SNS）落敗，結束該黨十四年執政。



據英國廣播公司（BBC）周一報道，選舉被視為對塞爾維亞前途的公投。貝爾格萊德等三市支持者聚集慶祝，學生在社交媒體宣告「塞爾維亞自由了」。貝爾格萊德先鋒公園一個親武契奇帳篷營地的圍欄遭拆毀，人群高喊「武契奇要走」。

運動的導火線是甚麼？

2024年11月1日，第二大城諾維薩德火車站外混凝土簷篷倒塌，造成16人死亡。批評者把車站有致命缺陷的翻新工程，與親自關聯該項目的武契奇掛鈎，視為普遍腐敗縮影。

2026年10月26日，在塞爾維亞貝爾格萊德，塞爾維亞進步黨（SNS）總理候選人亞歷山大·武契奇承認在議會選舉中敗選後，「學生名單——學生獲勝」選舉名單的支持者們歡呼慶祝。（Reuters）

智庫亨利傑克遜學會的伊萬諾夫（Helena Ivanov）形容，簷篷倒塌是「最後一根稻草」，觸發全國遊行，比任何反對黨更能打動塞爾維亞人。運動由學生堵塞街道開始，演變成近乎每日示威，矛頭直指腐敗與失職。

運動的發展過程和學生的訴求是甚麼？

每週在校園及街頭要求問責的示威，逐步擴展至農民、演員和法官。2025年1月總理辭職，同年3月貝爾格萊德出現該國歷來最大規模反政府示威。這個無明顯領袖的運動透過學生大會組織，到武契奇上月宣布提前大選時，學生運動已經逐漸壯大。

學生提出11點綱領：成立專責警隊拘捕腐敗責任人；清理內政部違規鎮壓示威或涉有組織犯罪的官員；改革失衡媒體環境，讓公共廣播脫離政治控制；停止安插黨內忠誠者掌管公營企業。武契奇與進步黨否認腐敗及干預媒體。

2026年10月25日，塞爾維亞前總統、執政塞爾維亞前進黨（SNS）的總理候選人武契奇（Aleksandar Vucic）承認敗選。（Reuters）

未來誰將執掌塞爾維亞？

不會是學生。他們並未參選，屬刻意安排，因選民大概不會投票給缺乏人生歷練的候選名單。名單首位是諾維薩德心臟科教授斯爾達諾維奇（Ilija Srdanović），但外界不視他為熱門總理人選。至少135人料取得議席，包括前籃球明星博迪羅加（Dejan Bodiroga）及國家銀行前行長紹什基奇（Dejan Šoškić）。

紹什基奇與總理職位相提並論，他談過經濟改革，卻在親政府媒體廣受批評。學生則面臨兌現綱領的壓力。武契奇周日晚上稱，學生摧毀了塞爾維亞兩年的生活，將「比他們想像中更快」被擊敗。