金正恩閃電訪丹東罕見未晤習近平　韓學者拆解經貿與朝美外交盤算

朝鮮領導人金正恩周末突然訪問中國遼寧省丹東，並在一天內結束行程；分析認為，此行既是借重申朝中傳統友誼爭取經濟合作的務實外交，也可能意在鞏固中國這一戰略後盾，為未來朝美談判增加籌碼。



然而，金正恩此行打破以往訪華慣例未與中國國家主席習近平會面，則顯示朝美經習近平協調重啟對話的可能性並不高。

朝中社星期天（10月25日）報道，金正恩24日經連接朝鮮新義州與中國丹東的新鴨綠江大橋進入中國，出席紀念抗美援朝相關活動。

金正恩參觀丹東抗美援朝紀念塔及紀念館，強調將堅定傳承「以鮮血鑄就的朝中友誼」。在朝中社報道中，金正恩五次提及兩國血盟關係，凸顯雙方共同的歷史記憶。

2026年10月24日，朝鮮領導人金正恩訪問中國遼寧省丹東市期間，在連接中國丹東和北韓新義州的鴨綠江新橋上揮手致意。（Reuters）

值得關注的是，新鴨綠江大橋成為此次訪問的重要舞台。金正恩乘專車往返兩國，並在大橋中段強調大橋連接朝中、促進交流的歷史使命，期待雙方擴大合作。他還參觀丹東一家汽車工廠，釋放加強經貿合作的信號。

韓國慶南大學遠東問題研究所教授林乙出認為，此行體現了借歷史與意識形態紐帶謀求實際利益的「金正恩式務實外交」。

梨花女子大學教授朴元坤則指出，朝鮮對中國推動兩國經濟合作的力度仍有不滿，金正恩視察新鴨綠江大橋，可視為向北京表達加強經貿往來的期待。

金正恩訪華未會習近平 朝美對話實質性協調似尚未啟動

此次訪問另一引人關注之處，是金正恩首次未會見習近平就結束訪華行程。過去金正恩訪華均與習近平舉行會談，此次卻僅由中國高層領導中排名第四的全國政協主席王滬寧接待，明顯有別於慣例。

以「習金會」作為「特金會」的前奏，此前已有先例。

2018年與美國總統特朗普在新加坡舉行歷史性首次會晤之前，金正恩就曾兩度訪華與習近平會晤，其中一次是在北京；另一次是在中國大連棒棰島。2019年河內朝美峰會前也曾赴北京協調。因此，此次中朝未舉行最高領導人會談，似顯示朝美對話尚未進入實質協調階段。

不過，中國外長王毅與朝鮮外務相崔善姬等外交高層均參與金正恩訪華相關活動，也引發外界猜測，朝中雙方可能就朝美對話或對美戰略交換意見。

朝鮮研究所教授梁茂進不排除雙方曾討論過朝美對話，金正恩可能希望藉助習近平的斡旋作用，促使美國總統特朗普推動朝美對話重啟。

阿山政策研究院副院長車斗賢則指出，金正恩未與習近平會面，就難以認定朝中正在協調朝美對話，但仍可視為平壤向美國釋放的外交信號。

2026年10月24日，朝鮮領導人金正恩訪問中國遼寧省丹東市期間，中國人民政治協商會議委員長王滬寧、中國外交部長王毅和北韓外務相崔善姬在連接中國丹東和北韓新義州的鴨綠江大橋上與官員合影。（Reuters）

中國或更重視半島局勢穩定 以免干擾中美關係

從中國角度來看，北京在中美戰略競爭持續之際，可能更重視維持朝鮮半島局勢穩定，避免朝鮮問題對中美關係造成突發乾擾。尤其近期韓朝非軍事區發生地雷爆炸事件後，平壤持續對韓國發出軍事威脅，進一步增添地區不穩定因素。

韓國輿論分析稱，北京此次既維持與平壤的高層接觸，又未安排最高領導人會談，可能意在保留外交迴旋空間。金正恩訪華雖然凸顯朝中關係回暖，但能否為朝美對話鋪路，仍有待觀察。

本文獲《聯合早報》授權轉載

