金正恩成功綁定中俄 兩手並行轉動大國關係牌桌
朝鮮最高領導人金正恩24日對中國丹東進行「一日訪問」，中國派出了中央政治局常委、全國政協主席王滬寧到丹東全程陪同，中央外辦主任、外交部長王毅也參與了接待行程。
根據官方公布的行程，金正恩在王滬寧等陪同下憑弔了志願軍烈士並敬獻花籃，考察了丹東汽車工廠，然後由剛建成通車的新鴨綠江大橋離境。王滬寧等中方官員到現場送行，金正恩坐車在嚴密護衛下經由該橋離開，中國少年兒童在道路兩側列隊歡送。
丹東毗鄰朝鮮新義州，兩國邊境隔鴨綠江相望。1950年朝鮮戰爭爆發，中國人民志願軍即是從此出發入朝作戰。在丹東建有抗美援朝紀念館等設施。丹東亦是戰後中朝兩國交往的「橋頭堡」和經貿集散地。國際制裁下，朝鮮大部分與中國的貿易往來，都經由此地通關或以其它方式完成交易。
新鴨綠江大橋於10月15日剛剛建成通車。在兩國的新聞敘事裏，該大橋建成被認為是「中朝合作進一步加強的明證」。
金正恩在訪問中表示，習近平今年6月訪朝是「兩國關係發展的里程碑」。他此行的目的是專程來丹東「緬懷在重要歷史關頭以生命和鮮血支援朝鮮的中國人民志願軍烈士」，表達朝方「由衷感謝和永恆敬意」。
金正恩還指出，今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年，感謝中國長期支持朝鮮社會主義事業。他表示欽佩在中國共產黨領導下中國取得的發展成就和國際地位，願同中方 「傳承歷史友誼，拓展務實合作，為兩國人民帶來實實在在福祉」，並請王滬寧轉達對習近平的「親切問候」，「預祝中共二十屆五中全會成功召開」。
王滬寧亦稱讚金正恩專程到訪丹東，「充分體現朝鮮黨和政府對中朝鮮血凝成友誼的珍視」，具賡續傳統友誼、鞏固友好民意、深化政治互信、共謀合作發展的意義。王滬寧回顧了去年9月、今年6月習近平與金正恩實現「歷史性互訪」，提出以中朝新鴨綠江大橋開通為契機，拓展人員往來和經貿合作,，呼籲加強戰略溝通協作，「為捍衛各自主權、安全和發展利益營造和平穩定外部環境」。
新鴨綠江大橋是中朝在2009年達成的工程項目，2010年動工。中方在2014年就建好了大橋主體和中方一側的所有通關和配套設施。但直到今年，朝鮮才完成另一側的配套設施，得以建成通車。金正恩親臨這座大橋、王滬寧「以該橋開通為契機」的表述說明，中朝都為這座大橋開通賦予了象徵意義。
在東北亞形勢、西太平洋形勢大變動的背景下，中朝因為各自戰略需要，互相靠近，雙邊關係得到強化的態勢非常明顯。而朝鮮金正恩以小國玩轉地緣政治，主動出擊與大國博弈，通過借力大國達到和強化本國利益的手腕，也再次引起了國際媒體關注。
值得注意的是，在新鴨綠江大橋建成通車之前，另一座連結朝鮮與俄羅斯的大橋——圖們江公路大橋（俄稱圖曼納亞河大橋）也剛剛在9月7日落成。圖們江公路大橋連接俄羅斯哈桑鎮、朝鮮羅先經濟特區，是俄朝歷史上第一座跨境公路橋，此前兩國只有1959年的鐵路友誼橋。
俄朝雙方亦高度重視該橋的落成，還舉行了視頻連線雙邊同步儀式，俄羅斯總理米舒斯京、朝鮮內閣總理樸泰成分別在哈桑、羅先兩地，通過視頻連線共同啟動通車，朝俄兩國國旗在會場與橋面佈置，雙方高級官員出席典禮。
俄羅斯總理米舒斯京將大橋通車定性為「歷史性事件」，指出俄朝關係已經達到"前所未有的全面戰略伙伴關係高度"，兩國幾乎所有領域積極協作，共同協調保障地區安全穩定；強調俄朝的睦鄰互助友誼歷經考驗、不受外部形勢左右，大橋將夯實雙邊合作、擴大貨運規模、降低物流成本、穩定物資運輸，賦能遠東與羅先方向經貿往來。
朝鮮總理樸泰成也稱這座公路橋竣工「為兩國整體合作注入新動力、意義深遠的大事」；大橋體現朝俄領導層與人民，持續鞏固、發展不變的睦鄰友好，邁向「同志般信任關係」的堅定意志，打通一條全新陸路動脈，助力羅先特區開發與朝俄全方位合作推進。
兩座新建成的大橋，一座連結中國，一座連結俄羅斯，將朝鮮置於居中位置，這正是朝鮮想要達成的效果，也是朝鮮之於中俄兩國關係的集中體現。
中國和朝鮮是簽約盟國。通過介入俄烏戰爭，金正恩從俄羅斯也得到兩大戰略收穫：一是解決了糧食供應和核武技術兩大難題，二是獲得了俄羅斯寫在雙邊條約上的俄朝聯盟關係和協防承諾。這意味着朝鮮已經從原來只有中國一個安全支柱，變成同時擁有中俄兩個安全支柱，不僅極大增強了軍事安全能力，還增強了金正恩在中俄之間的遊走、要價、談判能力，強化了朝鮮向美國特朗普政府要價的底氣和信心。
如今俄烏戰爭出現結束跡象。俄朝關係在俄烏戰爭中得到空前強化。特朗普再次開始向朝鮮搖動橄欖枝。朝鮮也開始恢復強化與中國的盟友關係。圍繞鞏固朝鮮利益為核心，金正恩正在構建多元協作網絡，把俄、中作為戰略依託，一邊守住核威懾底線，一邊靜觀俄烏談判和特朗普對朝政策的走向，擇機開展對美外交，最大限度爭取地緣紅利。