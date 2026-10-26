金正恩成功綁定中俄　兩手並行轉動大國關係牌桌

朝鮮最高領導人金正恩24日對中國丹東進行「一日訪問」，中國派出了中央政治局常委、全國政協主席王滬寧到丹東全程陪同，中央外辦主任、外交部長王毅也參與了接待行程。

根據官方公布的行程，金正恩在王滬寧等陪同下憑弔了志願軍烈士並敬獻花籃，考察了丹東汽車工廠，然後由剛建成通車的新鴨綠江大橋離境。王滬寧等中方官員到現場送行，金正恩坐車在嚴密護衛下經由該橋離開，中國少年兒童在道路兩側列隊歡送。

丹東毗鄰朝鮮新義州，兩國邊境隔鴨綠江相望。1950年朝鮮戰爭爆發，中國人民志願軍即是從此出發入朝作戰。在丹東建有抗美援朝紀念館等設施。丹東亦是戰後中朝兩國交往的「橋頭堡」和經貿集散地。國際制裁下，朝鮮大部分與中國的貿易往來，都經由此地通關或以其它方式完成交易。

新鴨綠江大橋於10月15日剛剛建成通車。在兩國的新聞敘事裏，該大橋建成被認為是「中朝合作進一步加強的明證」。

金正恩在訪問中表示，習近平今年6月訪朝是「兩國關係發展的里程碑」。他此行的目的是專程來丹東「緬懷在重要歷史關頭以生命和鮮血支援朝鮮的中國人民志願軍烈士」，表達朝方「由衷感謝和永恆敬意」。

2026年10月24日，朝鮮領導人金正恩訪問中國遼寧省丹東市抗美援朝戰爭紀念館，並敬獻花圈。（Reuters）

金正恩還指出，今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年，感謝中國長期支持朝鮮社會主義事業。他表示欽佩在中國共產黨領導下中國取得的發展成就和國際地位，願同中方 「傳承歷史友誼，拓展務實合作，為兩國人民帶來實實在在福祉」，並請王滬寧轉達對習近平的「親切問候」，「預祝中共二十屆五中全會成功召開」。

王滬寧亦稱讚金正恩專程到訪丹東，「充分體現朝鮮黨和政府對中朝鮮血凝成友誼的珍視」，具賡續傳統友誼、鞏固友好民意、深化政治互信、共謀合作發展的意義。王滬寧回顧了去年9月、今年6月習近平與金正恩實現「歷史性互訪」，提出以中朝新鴨綠江大橋開通為契機，拓展人員往來和經貿合作,，呼籲加強戰略溝通協作，「為捍衛各自主權、安全和發展利益營造和平穩定外部環境」。

新鴨綠江大橋是中朝在2009年達成的工程項目，2010年動工。中方在2014年就建好了大橋主體和中方一側的所有通關和配套設施。但直到今年，朝鮮才完成另一側的配套設施，得以建成通車。金正恩親臨這座大橋、王滬寧「以該橋開通為契機」的表述說明，中朝都為這座大橋開通賦予了象徵意義。

2026年10月24日，朝鮮領導人金正恩訪問中國遼寧省丹東市期間，中國人民政治協商會議委員長王滬寧、中國外交部長王毅和北韓外務相崔善姬在連接中國丹東和北韓新義州的鴨綠江大橋上與官員合影。（Reuters）

在東北亞形勢、西太平洋形勢大變動的背景下，中朝因為各自戰略需要，互相靠近，雙邊關係得到強化的態勢非常明顯。而朝鮮金正恩以小國玩轉地緣政治，主動出擊與大國博弈，通過借力大國達到和強化本國利益的手腕，也再次引起了國際媒體關注。

值得注意的是，在新鴨綠江大橋建成通車之前，另一座連結朝鮮與俄羅斯的大橋——圖們江公路大橋（俄稱圖曼納亞河大橋）也剛剛在9月7日落成。圖們江公路大橋連接俄羅斯哈桑鎮、朝鮮羅先經濟特區，是俄朝歷史上第一座跨境公路橋，此前兩國只有1959年的鐵路友誼橋。

俄朝雙方亦高度重視該橋的落成，還舉行了視頻連線雙邊同步儀式，俄羅斯總理米舒斯京、朝鮮內閣總理樸泰成分別在哈桑、羅先兩地，通過視頻連線共同啟動通車，朝俄兩國國旗在會場與橋面佈置，雙方高級官員出席典禮。

俄羅斯總理米舒斯京將大橋通車定性為「歷史性事件」，指出俄朝關係已經達到"前所未有的全面戰略伙伴關係高度"，兩國幾乎所有領域積極協作，共同協調保障地區安全穩定；強調俄朝的睦鄰互助友誼歷經考驗、不受外部形勢左右，大橋將夯實雙邊合作、擴大貨運規模、降低物流成本、穩定物資運輸，賦能遠東與羅先方向經貿往來。

新建成的俄朝圖們江大橋通車

朝鮮總理樸泰成也稱這座公路橋竣工「為兩國整體合作注入新動力、意義深遠的大事」；大橋體現朝俄領導層與人民，持續鞏固、發展不變的睦鄰友好，邁向「同志般信任關係」的堅定意志，打通一條全新陸路動脈，助力羅先特區開發與朝俄全方位合作推進。

兩座新建成的大橋，一座連結中國，一座連結俄羅斯，將朝鮮置於居中位置，這正是朝鮮想要達成的效果，也是朝鮮之於中俄兩國關係的集中體現。

中國和朝鮮是簽約盟國。通過介入俄烏戰爭，金正恩從俄羅斯也得到兩大戰略收穫：一是解決了糧食供應和核武技術兩大難題，二是獲得了俄羅斯寫在雙邊條約上的俄朝聯盟關係和協防承諾。這意味着朝鮮已經從原來只有中國一個安全支柱，變成同時擁有中俄兩個安全支柱，不僅極大增強了軍事安全能力，還增強了金正恩在中俄之間的遊走、要價、談判能力，強化了朝鮮向美國特朗普政府要價的底氣和信心。

如今俄烏戰爭出現結束跡象。俄朝關係在俄烏戰爭中得到空前強化。特朗普再次開始向朝鮮搖動橄欖枝。朝鮮也開始恢復強化與中國的盟友關係。圍繞鞏固朝鮮利益為核心，金正恩正在構建多元協作網絡，把俄、中作為戰略依託，一邊守住核威懾底線，一邊靜觀俄烏談判和特朗普對朝政策的走向，擇機開展對美外交，最大限度爭取地緣紅利。